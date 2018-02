Nu se mai eliberează pașapoarte la Motru!

Gorjenii din zona municipiului Motru nu mai pot obține pașaportul aproape de casă. Șefii Serviciului Județean de Pașapoarte au suspendat activitatea punctului de lucru de la Motru, iar cei care au nevoie de un astfel de document sunt obligați să bată drumul până la Târgu Jiu. Aceștia spun că activitatea nu era rentabilă din cauza numărului mic de cereri.

Persoanele din zona de vest a județului sunt obligate să parcurgă zeci de kilometri pentru a obține pașaportul. Autoritățile vor să facă economie și au decis suspendarea, timp de un an de zile, a activității desfășurate în Motru. Potrivit lui Valeriu Surupăceanu, șeful Serviciului Pașapoarte, resursele instituției nu erau folosite eficient. „S-a suspendat pe o perioadă de un an de zile activitatea desfășurată la punctul mobil din Motru, unde se preluau cereri pentru eliberarea pașapoartelor și erau eliberate aceste pașapoarte. Motivul suspendării activității acolo a fost faptul că numărul de cereri primite era destul de redus. Numărul cel mai mare de cereri era în timpul sezonului estival, deci pe perioada de vară, de Paște și de Crăciun. În timpul anului, ca o medie totală, au fost doar 14 cereri primite pe deplasare. Asta implica deplasarea a doi lucrători din cadrul serviciului nostru, cu aparatură și tot ce trebuie pentru a putea înregistra și elibera un pașaport în acel punct. Resursele umane și materiale nu erau folosite foarte eficient, iar activitatea desfășurată la sediul serviciului era puțin vitregită în perioada estivală de acest fapt”, a declarat Valeriu Surupăceanu.

„Activitatea poate fi reluată”

Șeful de la Pașapoarte a dat asigurări că se poate reveni asupra deciziei după expirarea perioadei de un an, asta în funcție de numărul solicitărilor primite de la gorjenii din zona respectivă. „În funcție de evoluția ulterioară a numărului de cereri pentru eliberarea pașaportului, a intereselor cetățenilor sau a modificărilor legislative, această activitate poate fi reluată. De aceea s-a suspendat activitatea doar pe un an de zile. Deocamdată nu putem presupune dacă perioada de suspendare a activității poate fi prelungită, pentru că nu știm cum se vor desfășura lucrurile în continuare”.

Medie zilnică de 50 de cereri

Valeriu Surupăceanu spune că, la început de an, numărul solicitărilor la nivel județean este pe un trend crescător, semn că tot mai mulți gorjeni pleacă în străinătate. „Săptămâna trecută am avut o medie de 50 de cereri pe zi, plus cererile care vin prin misiunile diplomatice, adică cel puțin 10 cereri pe zi. Săptămâna trecută am avut și cereri pentru eliberarea de documente pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, și temporare, și electronice, pe Franța, de exemplu. Trendul numărului de cereri primite este în creștere în această perioadă față de aceeași perioadă a anului trecut”, a adăugat Valeriu Surupăceanu, șeful Serviciului Pașapoarte Gorj.