Obiectivele noului manager de la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”!

Noul manager al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu și-a prezentat obiectivele la cârma instituției de cultură. Cosmin Brehuță vorbește despre o diversificare a ofertei de spectacole, de atragerea tinerilor în echipa de actori și, nu în ultimul rând, de creșterea încasărilor din vânzarea de bilete. Noua stagiune va debuta chiar săptămâna viitoare cu o piesă ce promite să strângă ropote de aplauze.

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” are manager cu acte-n regulă, după ce Cosmin Brehuță a câștigat concursul organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Brehuță are misiunea de a spăla imaginea instituției după scandalurile în care a fost implicată ca urmare a războiului dintre fostul manager, Marian Negrescu și Agenția Națională de Integritate, care, în cele din urmă, l-a trimis acasă pentru incompatibilitate. Noul șef al teatrului a explicat cum va încerca să facă asta. „Pentru a putea ajunge și pune teatrul gorjean pe harta națională și internațională, teatrul are nevoie de o mai mare deschidere din rândul tinerilor absolvenți din Gorj. Fie că ne referim la absolvenți din arta actorului, regie sau teatrologie. Ne dorim un repertoriu care să răspundă necesităților reale ale spectatorilor, cât și trupei. Ținând cont că echipa va fi în formare, va fi nevoie de o întâlnire cu cât mai mulți regizori, oameni dedicați teatrului, care vor susține workshop-uri în cadrul sesiunilor de pregătire pe care le voi avea în vedere în cadrul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu”, a declarat Cosmin Brehuță.

Debut de stagiune pe 21 octombrie

Noul manager le transmite iubitorilor de teatru că stagiunea ce va începe chiar săptămâna viitoare va fi una de neuitat. În plus, prețul biletelor ar putea fi modificat și el. „Pe data de 21 octombrie vom avea debutul de stagiune cu piesa Bigamul 2, în regia lui Cristian Ioan, care recidivează după prima parte care a avut real succes acum 6-7 ani. Revenim în forță cu o distribuție de milioane. Urmează apoi o a doua premieră, în luna noiembrie. Un spectacol de comedie a artei, un spectacol total al lui Mihai Sandu Gruia, care sunt sigur că va stârni interesul celor care gustă teatrul într-o formă cu care s-au mai întâlnit și acum câțiva ani. Este nevoie de mai multe reprezentanții, poate și de o întărire a corpului artistic, și atunci vom putea să mărim numărul de spectacole, atât susținute la sediu, cât și din județ. Prin invitarea cu diplomație către casa de bilete, printr-o scădere a prețului raportându-ne la puterea de cumpărare a târgujianului, un aspect foarte important, și prin programele atractive, care cred eu că se vor desfășura de acum încolo, cred că voi putea crește și veniturile”, a mai spus Brehuță.

Marian Negrescu, fostul manager al teatrului, a pierdut definitiv procesul cu privire la conflictul de interese depistat de ANI în 2014. Potrivit acuzațiilor, acesta a obținut un folos patrimonial în sumă de 466.128 de lei. Negrescu s-a aflat la cârma instituției de cultură mai bine de zece ani.