Pasti a renunțat la conducerea Parcului Industria Sadu pentru că era incompatibil. Este noul consilier personal al președintelui CJ Gorj

Cristian Toader Pasti este noul consilier personal al președintelui Consiliului Județean Gorj. Acesta a renunțat la funcția de director al Parcului Industrial Sadu, pe care o ocupa de șapte ani, pentru că s-ar fi aflat în situație de incompatibilitate. Cristian Toader Pasti rămâne, în schimb, consilier municipal în Consiliul Local Târgu Jiu. Pasti a fost numit pe postul rămas vacant prin plecarea lui Ion Călinoiu.

Devenise incompatibil

Cristia Toader Pasti a precizat că devenise incompatibil cu funcția de consilier municipal și a trebuit să ia o decizie: „Lucrurile s-au derulat foarte rapid, în sensul că, apărând Legea 128/2017 în luna iunie, o lege pe care o consider total aiurea, am devenit incompatibil cu funcția de consilier municipal și am fost nevoit ca în 15 zile să iau o decizie. Am luat vineri această decizie, de a-mi da demisia de la Parcul Industrial Sadu și domnul Cosmin Popescu mi-a propus să ocup funcția de consilier personal al președintelui Consiliului Județean Gorj. Sper ca prin experiența în administrație și prin tot ceea ce am făcut în acești ani să fiu de folos Consiliului Județean”.

Parcul Industrial Sadu, pe pierdere

Pasti susține că Parcul Industrial Sadu are în cont suma de 500 milioane lei vechi și nu are datorii: „Domnul director Pecingină este interimar, iar Consiliului Județean urmează ca în șase luni să facă procedura de selecție. Trebuie să se facă un nou Consiliu de Administrație. Eu mi-am depus demisia din funcția de director și din cea de membru în Consiliu de Administrație. Situația este foarte bună. Sunt în cont peste 500 milioane de lei vechi. Nu avem datorii. Societatea este curată. Apare o pierdere pentru că toate lucrările executate în cursul anului trecut pe hidroizolații au fost introduse pe costuri, astfel că s-a creat o pierdere, care poate fi recuperată”.