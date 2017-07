Petronela Cocâr, din Glogova, vrea să transmită altor generații dragostea pentru folclor

Ileana Petronela Cocâr este din comuna Glogova și are 15 ani! Petronela este unul dintre copiii talentați ai județului Gorj, având o voce puternică și impresionantă. Petronela cântă de mică, dorindu-și să devină profesoară de muzică pe viitor!

Talentata Petronela Cocâr are 15 ani și este din comuna Glogova, acolo unde și învață la Școala Gimnazială „George Caranda”. A susținut Evaluarea Națională și va merge la liceu. Visează să fie eleva Liceului de Arte din Târgu-Jiu. „Tatăl nostru lucrează la C.E.O Motru, iar mama mea este vânzător comercial. Ambii mă susțin în totalitate în ceea ce privește muzica. Mă înțeleg și îmi sunt alături! Familia mea este precum o casă construită cărămidă peste cărămidă (părinții, eu și fratele meu), zugrăvită cu armonie, comunicare, înțelegere, respect și cel mai de preț lucru: dragostea! Am absolvit clasa a VIII-a la școala din comună, având rezultate bune la învățătură. Materiile mele preferate sunt geografia și muzica. Vreau să merg la facultatea de muzică. Îmi doresc să fiu o bună profesoară de muzică!”, a spus Petronela Cocâr din Glogova.

Cântă de când era mică

Avea șase ani când educatoarea sa și-a dat seama că Petronela are talent. Nu împlinise șapte ani și făcea parte, deja, din grupul „Bordeiașul” din Baia de Aramă, condus de Georgeta Corlan Enache. A făcut parte din acel grup până la 11 ani. De-a lungul ultimilor ani, adolescenta a participat la mai multe festivaluri și concursuri. Anul trecut, Petronela a câștigat premiul I la Concursul de Colinde și Tradiții de la Motru. „Muzica, pentru mine, înseamnă o evadare, o plăcere, un mod de a mă relaxa și un mod de a mă regăsi într-un fel sau altul. Am participat la diferite concursuri și festivaluri, obținând mai multe premii importante. Voi participa și anul acesta la concursuri. Artiștii mei preferați sunt: Olguța Berbec, Delia Barbu, Ileana Mustăcel și Roberta Crintea. Îmi place să citesc multe cărți, dar prefer cărțile romantice și misterioase”, a spus micuța Petronela.

Fata studiază canto popular la Școala Populară de Arta din municipiul Târgu Jiu, iar cea care îi îndrumă pașii este profesoara Camelia Argint. Copila iubește muzica și vrea să devină din ce în ce mai bună! „În familia mea mai are talent și mama mea de unde am moștenit și dragostea de muzica populară. În mediul rural sunt mult mai respectate tradițiile și obiceiurile populare și cred că am de unde să mă inspir. Eu am crescut într-un sat frumos, cu tradiții, am avut ce învăța de la oamenii mai bătrâni, care cunosc bine cum era viața acum zeci de ani. Interpretez melodiile altor interpreți, care și-au construit un renume. Am compus versuri care mi-au venit în minte în câte un moment anume, depinde de situația în care mă aflam”, a spus Petronela Cocâr din Glogova.