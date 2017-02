Poetul Laurian Stănchescu organizează un eveniment de Ziua Națională Brâncuși la Târgu-Jiu

Pe 19 februarie, la Târgu-Jiu, poetul Laurian Stănchescu, omul care a inițiat proiecte importante legate de numele geniului sculpturii moderne, va organiza un eveniment cultural de Ziua Națională Brâncuși! Acesta a găsit deschidere la Consiliului Județean Gorj în organizarea evenimentului. „În virtutea faptului că am reușit să trec prin Parlamentul României proiectul Ziua Națională Brâncuși, l-am sunat pe domnul Cosmin Popescu și i-am spus că anul acesta aș vreau eu să organizez celebrarea Zilei Naționale Brâncuși. Domnul Cosmin Popescu a fost de acord, am venit la Gorj, am luat legătura cu oficialitățile Consiliului Județean Gorj, drept urmare organizez acest mare eveniment. Mi-am dorit din tot sufletul și iată că s-a împlinit”, a declarat poetul Laurian Stănchescu.

Potrivit poetului Laurian Stănchescu, programul din data de 19 februarie, ziua de naștere a inegalabilului Constantin Brâncuși, va fi unul inedit. Poetul a gândit în detaliu această importantă manifestare pe care și-o dorește impecabilă și cu o participare numeroasă din partea gorjenilor. Acesta a declarat că Ziua Națională Brâncuși este celebrată pentru prima dată la Târgu-Jiu. Programul manifestărilor va debuta la ora 18.00, la Masa Tăcerii și la Poarta Sărutului. „Vom face în jurul acestor două lucrări monumentale un cerc cu candele, după aceea vom pleca într-o procesiune spre Coloana Infinită cu făclii. Vom fi în costume naționale, vom fi oameni care într-adevăr îl iubesc pe Brâncuși. Și fac un apel la tot Gorjul să vină cât mai multă lume pentru că ar fi foarte bine ca pentru prima dată în istoria acestui eveniment să creăm o linie de foc de la Masa Tăcerii până la Coloana Infinită, adică să punem pe jos sau să ținem în mâni niște candele. Lucrul acesta are un dublu sens, o dată comemorăm sau omagiem memoria soldaților gorjeni căzuți în Primul Război Mondial și în al doilea rând dăm o dimensiune brâncușiană ideii lui Brâncuși, perfecțiunii operei sale. La biserica pe care o întâlnim în drum spre Coloana Infinită, vom organiza cu un sobor de preoți o Înălțare, nu o comemorare. Mai departe vom merge la Coloana Infinită, o vom înconjura tot așa cu un cerc de foc- Cercul Internațional Brâncuși și acolo vom decerna câteva distincții culturale naționale”, a declarat Laurian Stănchescu.

Importante distincții

În programul gândit de poetul Stănchescu este inclus și momentul acordării a trei distincții culturale. „Sunt trei distincții. O primă distincție va merge la Ansamblul Doina Gorjului. Există intenția mea de a celebra Ziua Națională Brâncuși și prin Doina Gorjului, pentru că știți foarte bine, Brâncuși era legat de tezaurul gorjenesc. (…) Drept urmare, un premiu va merge la Doina Gorjului și mai sunt încă două premii cultural naționale, unul este pentru jurnalistul Gorjului și al doilea pentru o publicație gorjeană. Eu cer și ajutorul dumneavoastră, presei, ca să desemnați dumneavoastră aceste două personalități gorjene. Intenția mea este ca de la an la an să celebrăm memoria lui Constantin Brâncuși, să-i dăm acea universalitate pe care ne-a dat-o și Constantin Brâncuși. Fac un apel la tot Gorjul, la toate oficialitățile, să putem reuși acest lucru, pentru că măreția unui lucru ne face și pe noi mari. Măreția noastră este măreția Gorjului. Voi prezenta de Ziua lui Brâncuși două documente. Unul l-am găsit în arhiva Ministerului Justiție prin care demonstrez că Brâncuși nu și-a pierdut niciodată cetățenia română, deci poate fi repatriat la el acasă și mai am încă un document, care va fi un document surpriză, ca să fie și un lucru inedit”, a adăugat Laurian Stănchescu.

Acțiuni în mai multe orașe

Acțiunea va fi organizată simultan în mai multe orașe din România și din Europa. Potrivit lui Laurian Stănchescu, o acțiune asemănătoare va avea loc și la Viena, dar și la Tuzla, Chișinău etc. „Am primit confirmare de la Marie Eden, doamna care se ocupă de evenimentul din Viena. Celebrarea lui Brâncuși va fi în fața Bisericii Ortodoxe Române din Viena, în jurul bustului lui Mihai Eminescu. Am vorbit cu doamna Elena Dabija, care conduce Centrul Academic Mihai Eminescu din Chișinău, am vorbit cu doamna Ludmila Sfârloagă, vicepreședinte Consiliul Județean Prahova, acolo se va organiza, iar un mare eveniment Brâncuși, cu doamna Maria Pascal coordonatoarea Centrului Cultural Ion Creangă din Tuzla, județul Constanța, se va face un eveniment Brâncuși, în Italia la Torino, Serbia și Germania, trebuie să primesc confirmări”, spune poetul.