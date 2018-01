Post de inspector, vacant la Direcţia Publică de Venituri Târgu Jiu

– Ce faci amice? Cum a fost la întâlnire? E bună tipa?

– Daaaa, doar că am o dilemă nu ştiu ce să fac, să mă însor acum sau să mai aştept…

– Eşti nebun? O cunoşti de câteva zile şi deja eşti gata să te însori cu ea???

– Stai să îţi zic ce am păţit – în fine, ajungem acasă la mine, începem să ne sărutăm, mângâieri şi când să o dezbrac, ce crezi? Văd că pe monitorul calculatorului ceva se întâmplă… f**k! VIRUS!

Am lăsat-o baltă şi dă-i bătaie cu virusul. Două ore au trecut şi abia atunci mi-am adus aminte de ea, când a venit şi mi-a adus un sandviş şi o bere…

– ÎNSOARĂ-TE! ASTĂZI! Nu de alta, dar s-ar putea să ţi-o ia alţii înaintea ta!