„Prefectul 147” nu renunță la ordinul care a revoltat tot Gorjul. „Nu vreau să par un balaur”

Prefectul de Gorj Ciprian Florescu, căruia i-a rămas porecla „prefectul 147”, după numărul ordinului pe care l-a „debitat”, nu renunță la regulile sale, cu toate că sunt contestate de toți gorjenii și chiar de către unii șefi de instituție și parlamentari. „Tot ce conține acest regulament se regăsește și în alte regulamente de acces în alte instituții publice. Unele instituții ale prefecților din țară le-au aplicat, iar altele nu le-au aplicat”, a spus „prefectul 147”.

„Nu am discutat cu parlamentarii”

Ciprian Florescu recunoaște că nu a discutat cu parlamentarii despre regulamentul introdus, deși cabinetele acestora se află în cadrul Palatului Administrativ: „Nu am discutat cu parlamentarii decât la nivel de intenție a mea de a propune spre dezbatere un astfel de regulament. Am considerat că este oportună discuția cu cealaltă instituție care își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ, Consiliul Județean Gorj. Nu vreau să par un balaur sau un dictator, așa cum am fost desenat în ultima săptămână”, a mai spus Florescu.

Cetățenii nu mai pot intra în Palatul Administrativ decât cu aprobarea instituției la care merge și doar dacă un angajat vine și îl preia de la poartă. De asemenea, cetățenii trebuie să poarte o anumită ținută. Nu se permite accesul persoanele care poartă haine rupte sau care nu au o ținută decentă.