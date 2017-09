Primarul din Albeni, în vizorul prefectului! Scandalurile se țin ca scaiul de edil pentru că i-ar fi pus la muncă pe subalterni

Scandalurile se țin lanț în comuna Albeni. După ce s-a certat cu toți consilierii locali și a fost reclamat la Instituția Prefectului, primarul Silviu Ionuț Stan continuă să își pună în cap mare parte dintre angajații primăriei. Bibliotecara, cu care edilul e de mult timp în scandaluri, a fost băgată în comisia de disciplină, șefului SVSU i s-au retras atribuțiile de serviciu deși este singurul abilitat să desfășoare astfel de activități, iar șoferilor de pe microbuzele școlare li s-au trasat sarcini în plus, doar ca să aibă activitate. Primarul spune că oamenii au fost învățați să stea toată ziua pe Facebook și să aștepte salariul, dar e hotărât să schimbe asta. Îl contrazice, însă, prefectul județului, care îi atrage atenția că a primit deja numeroase reclamații la adresa edilului, ceea ce ridică multe semne de întrebare cu privire la activitatea sa.

Mariela Borcan, bibliotecara care a devenit un ghimpe în coasta primarului Ionuț Stan, după ce edilul s-a ales cu un dosar penal pentru abuz în serviciu, s-a trezit acum că va fi cercetată disciplinar, deși a fost dată afară din bibliotecă chiar de către primar. „Sunt nemotivată din data de 4 august. Mi s-a subminat activitatea și nu am avut acces la condică. Am procesul verbal prin care am declarat la Poliție că domnul primar m-a abuzat și mi-a luat cheile, iar acum am primit o convocare pentru comisia de disciplină. Nu îi văd rostul, atât timp cât activitatea mi-a fost subminată și nu am avut acces la condica de prezență. Totul din cauză că nu am strâns suficienți bani pentru salubrizare. Mergeam zilnic în localitate câte 8 ore și încasam bani. Încasarea acestor taxe nu are nicio legătură cu fișa postului. Acesta este motivul pentru care domnul primar a început să mă șicaneze”.

Angajatul responsabil cu situațiile de urgență la nivelul comunei Albeni spune și el că primarul i-a retras atribuțiile și l-a trimis la săpat de șanțuri. „De când a preluat mandatul, a început să îmi ia din atribuții. Eram șef Serviciu pentru Situații de Urgență, responsabil cu protecția mediului, colectarea selectivă a deșeurilor și cadru tehnic. Sunt singurul care am atestat în domeniu în cadrul primăriei pentru Situații de Urgență, iar legea nu permite ca postul să fie ocupat de o persoană fără pregătire de specialitate. Mi-a trasat sarcini care cereau muncă fizică. La început le-am efectuat, crezând că este de bună credință, dar m-am îmbolnăvit și l-am implorat să nu mă mai trimită la muncile fizice. I-am adus documente medicale, dar a continuat și a început să mă pună absent nemotivat”, reclamă și Andrei Nicolae.

Primarul din Albeni are însă versiunea lui. Silviu Ionuț Stan spune că toate necazurile i se trag de când a început să pună oamenii la muncă. „Doamna Borcan Mariela, exact ca și domnul Andrei Nicolae și alți angajați din Primăria Comunei Albeni, au avut un stil de lucru prin care voiau decât să primească salariu. Eu nu vreau ca nimeni să încaseze salariu pe nedrept din banul public, din banii oamenilor care plătesc taxe și impozite. Vor decât să mă denigreze pe mine, dar eu sunt mulțumit în sufletul meu și o să continui să dovedesc, până la încheierea mandatului, că se pot face lucruri frumoase pentru comuna Albeni. Acești angajați au fost învățați decât să stea, aveau un alt stil de lucru. De când am luat mandatul, le-am cerut disciplină și corectitudine”, spune primarul.

Scandalurile din Albeni au ajuns la urechile prefectului care nu înțelege cum un edil atât de tânăr și pus pe treabă a reușit să atragă atâta antipatie din partea localnicilor. „Am primit foarte multe recalmații, petiții, plângeri dinspre această unitate administrativ-teritorială. Din nefericire, ceea ce se întâmplă la Albeni, personal, nu doresc să se întâmple în nicio altă localitate. E de neînțeles. Un primar tânăr, pe care comunitatea l-a votat în 2016, are acum o mulțime de plângeri și reclamații. E greu să analizez un primar tânăr, cu elan, dar care refuză de foarte multe ori dialogul”, a declarat prefectul Ciprian Florescu.