Procesul lui Ciobotărică arată indiferenţa cu care îşi fac treaba angajaţii CEO! De ce fuge unul dintre martori?

Procesul directorilor de la Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciobotărică, Daniel Antonie şi Dorina Jianu a avut un nou termen, la care au fost audiaţi martorii Sorin Olaru, cel care răspunde acum de Serviciul Resurse Umane, dar şi Stefan Popescu, fost şef la Resurse Umane. Declaraţiile acestora arată indiferenţa cu care unii angajaţi ai CEO îşi fac treaba, pentru care sunt plătiţi. Un exemplu este contractul individual de muncă al lui Aurel Medinţu, de care angajaţii au uitat că a expirat şi nu a fost operat în REVISAL. Acum instanţa trebuie să decidă, dacă în aceste condiţii, contractul mai era valabil sau nu, în 2016, deoarece în baza lui Medinţu a primit salarii compensatorii.

„ Am discutat cu anumiţi colegi de la Resurse despre contractul de muncă al domnului Medinţu, contract ce fusese încheiat in 2012 pe o perioadă determinată şi fusese suspendat, ca urmare a încheierii contractului de mandat, ca membru al directoratului. Colegii, în discuţiile purtate mi – au spus că nu exista niciun document cu privire la încetarea contractului de muncă. Eu am constatat ulterior, că încetase de drept,” a declarat în faţa judecătorului, Sorin Olaru. Observaţia judecătorului a fost că asta e părerea lui.

Conform legii, angajatorul trebuie să emită o decizie de încetare în termen de 5 zile de la expirarea contractului, care în acest caz nu a fost emisă, motiv pentru care, Medinţu apărea angajat la CEO şi după 3 ani de când i – a expirat contractul. Neglijenţa angajatilor este plătită acum de cei trei directori, care în baza informaţiilor de la subordonaţii lor, cum că CIM al lui Medinţu era valabil, i – au acordat compensaţii financiare.

“ Nu ştiu ce am gândit pe 22 decembrie”

Ideea că acel contract era valabil a fost întărită şi de o cerere a lui Aurel Medinţu prin care solicita încetarea raporturilor de muncă cu CEO. Întrebat de unul dintre avocaţi dacă i n data de 22 decembrie, când a fost şedinţa de directorat pentru aprobarea salariilor compensatorii, Sorin Olaru ştia dacă exista sau nu, contractul individual de muncă, acesta a răspuns: Nu pot să ştiu acum ce am gândit în data de 22 decembrie.

Dovada incompetenţei merge însă mai departe. În urmă cu doi ani, când director era Laurenţiu Ciurel, Medinţu a mai avut timp de o lună contractul de mandat suspendat, deoarece a intrat în concediu medical, concediu care i – a fost plătit de CEO în baza CIM. Aşadar, nimic nu arăta că acest contract era expirat de 3 ani.

Acum, Ciobotărică, Antonie şi Jianu trebuie să explice de ce au crezut angajaţii de la Resurse Umane că CIM al lui Medinţu este în vigoare? Culmea este că aceiaşi angajaţi lucrează şi acum la CEO.

Explicaţia pentru care situaţia Contractului Individual de Muncă al lui Medinţu a rămas în aer a venit din partea lui Ştefan Popescu, fost şef la Resurse Umane. Acesta a spus că în momentul în care s – a format CEO , au fost preluate toate registrele de evidenţă a salariaţilor, de la toate unitatile, adică aproape 19 mii şi nu avea cum să ştie că este o problemă tocmai la Medinţu.

La termenul din 7 februarie , Luminiţa Oşovei, angajată la Resurse Umane va trebui să e xplice judecătorului, în ce bază au fost acordate plăţile pentru cele două concedii medicale ale lui Medinţu.

Dosarul a produs un „Ghiţă” pentru instanţa din Gorj

Un alt mister în acest dosar este neprezentarea la audieri a fostului preşedintele al CS, Cristian Radu. Acesta a fost citat de 4 ori, dintre care de 3 cu mandat de aducere, dar nu a fost găsit. Poliţiştii au specificat că Radu nu mai locuieşte la adresa la care a fost citat, deşi este cea din buletin. Dacă Radu ar fi binevoit însă să vină la audieri, afla din presă că este căutat.