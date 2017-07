Proiect artistic inedit la Poienari, Baia de Fier: „Copacii au fost condamnați la viață!”

Artistul Mihai Țopescu și invitații săi – artiști vizuali, critici de artă, oameni de cultură – au realizat un adevărat „colț de Rai” la Baia de Fier, „manifest-artistic împotriva defrișărilor abuzive”. „Este o pată de culoare, zonă spirituală, natura trebuie înțeleasă, este un fel de manifest artistic, nu cu lozinci, uite că se poate și un altfel de manifest! Artistic! Din sutele de copaci vopsiți, în funcție de cum te miști în jurul lor, descoperi altceva!”, a spus artistul plastic Mihai Țopescu. „Pădurarii marchează copacii cu roșu și îi condamnă la moarte, Mihai Țopescu i-a vopsit în culori și astfel copacii au fost condamnați la viață!”, a spus un critic de artă.

Sute de copaci au fost colorați cu vopsea ecologică, intervenția artistică având și scopul redescoperirii frumosului în natură. Proiectul ArtLand „Grădina Paradisului” a avut loc în perioada 30 iunie -2 iulie în Pădurea Dumbrava din satul Poienari al comunei Baia de Fier. Proprietarii pădurii și-au dat acordul pentru acest proiect artistic. „Mulțumesc sponsorilor, voluntarilor, oamenilor de bine care ne-au ajutat! Au fost alături de mine colegi, artiști, critici de artă, dar și oameni simpli, de pe stradă! Înainte de a începe lucrul aici erau foarte multe gunoaie, am adunat toate deșeurile, am făcut curățenie. Sponsorul a crezut în proiect și ne-a ajutat cu tot ce am avut nevoie! A vibrat și a acceptat nebunia mea! (…) La anul va fi un proiect mult mai mare, peste drum, o săptămână zeci de artiști vor lucra atunci. (…) O femeie mai în vârstă m-a întrebat când are loc nunta! Alta dacă se face vreun bâlci! Turiștii au oprit mașinile, cu toate că este o zonă periculoasă (…) și au venit în pădure să își facă fotografii cu copacii! M-a bucurat foarte mult. Este dovada că mesajul a fost receptat. (…) Este o pată de culoare, zonă spirituală, natura trebuie înțeleasă, este un fel de manifest artistic, nu cu lozinci, uite că se poate și un altfel de manifest! Artistic! Din sutele de copaci vopsiți, în funcție de cum te miști în jurul lor, descoperi altceva!”, a spus artistul plastic Mihai Țopescu. „Nu mai există așa ceva, este o lucrare artistică unică! A ieșit foarte bine. Este un semnal tras de artist. (…)”, Victor Korniș, artist. „Este un proiect unic, iar mesajul acestuia este de s e stopa defrișările abuzive în România. Invităm toți turiștii în acest loc, să se simtă bine, să se recreeze, aici este liniște, frumos! A ieșit aici un monument artistic. Îl voi sprijini în continuare pe Mihai Țopescu și mă bucur că îmi este prieten și că sunt contemporană cu un asemenea artist!”, a spus Lucreția Pîrvulescu, principalul sponsor. Cu toții își doresc ca oamenii care opresc și văd copacii să redescopere natura și minunile ei!