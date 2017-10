Rotaru a reacționat în urma scandalului în care este implicat: „V-aș ruga să-mi lăsați familia în pace”

Marian Rotaru, directorul Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a reacționat în urma dezvăluirilor din „Impact în Gorj“ cu privire la amplasarea unui chioșc în incinta Colegiului Național „Spiru Haret“ de către firma ginerelui său. Liceul se află în centrul unui scandal după ce conducerea școlii a luat măsura închiderii porților pentru ca elevii să nu mai poată ieși în pauze, multe persoane, chiar și cadre didactice, făcând o corelație cu spațiul care urmează să fie amplasat.

Marian Rotaru a spus că-i va acționa în judecată pe cei care au scris și că este o victimă deoarece multe firme care activează în mass-media din Gorj au avut contracte cu Direcția de Patrimoniu pe care Rotaru susține că nu s-au mai derulat: „O să vedem la instanță, pentru că avocatul a inițiat un proces asupra a celor care au scris ce au scris. Nu puteți denigra un om ca mine, care mă cunoașteți cât am lucrat și să-mi aduceți tot felul de acuze nejustificate, pentru că unele firme au fost scoase din Direcția Publică de Patrimoniu. Nu știu dacă știți dumneavoastră, dar știu alții care discută. O să vedem câți bani s-au luat de la Direcția Publică de Patrimoniu“.

„Știu foarte bine ce este de făcut”

Rotaru susține că s-a organizat o licitație de către Primărie și că s-a semnat un contract cu firma ginerelui său pe care el nu și-a pus semnătura: „Atâta timp cât este o licitație la care s-au prezentat mai mulți. Nu am fost eu să obstrucționez sau cineva dintre ai mei. V-aș ruga să-mi lăsați familia în pace. Nu am fost eu să spun cine să vină. Este pe SEAP. Am studiat legea. Știu foarte bine ce este de făcut. Dacă a venit acum un an și ceva la mine o cerere, indiferent de la cine era, trebuia să-i dau curs mai departe. Consiliul Local a luat act despre acea cerere. Nu se știa că vine la licitație unu, doi sau zece. Cei din Impact care dau o chestie de cancan puteau să verifice să vadă că nu este contractul semnat de mine. Licitația este ținută în cadrul Primăriei. Nu este semnată mine”.

„Nu există pe un metru pătrat făcut ceva”

Rotaru spune că nu are nicio legătură între faptul că s-au închis porțile unor licee unde are sau urmează să aibă chioșcuri cu firma ginerelui său: „Se mai scrie că s-au închis porțile ca să se cumpere de la mine de la chioșc. Cât poți să fii de anormal la cap ca să scrii așa ceva în condițiile în care nu există pe un metru pătrat făcut ceva. E terenul închiriat nu știu de câte luni de zile, pe care plătește chirie mai mult decât plătesc alții pe mii de metri pătrați sau zeci ce mii. Eu m-am hotărât ca presa să își facă treaba bine și să vedem în instanța ce tot ce s-a scris”.

Ce spune despre chioșcul de la CNET

Directorul de la Patrimoniu spune că firma ginerelui său plătește chiria la Colegiul „Ecaterina Teodoroiu” și pe perioada în care școala este închisă: „Să vedem dacă eu în ultimul an zile, în afară de probleme strict de serviciu, am discutat cu vreun director de școală sau cu vreun administrator. Cei care au scris cu închisul porților ar trebui să mai analizeze și legea să vadă ce însemnă când într-o instituție de școală să fie porțile închise și să vină cine vrea și cum vrea. La care școli nu se aplică această regulă? E treaba directorului ce să facă. Directorii care sunt acum sunt niște oameni verticali. Nu mă cobor eu la nivelul să mă duc și să le spun să închidă poarta. Chioșcul de la Colegiul Ecaterina are 10 metri pătrați pe care plătește 15 milioane de lei pe lună și care șase luni pe an nu funcționează. Stăm să ne batem joc de imaginea lui Rotaru. Se plătește și pe perioada de vacanță”.