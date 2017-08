Șase sculptori vor lucra la Bârsești în Tabăra de Sculptură „Brâncuși”!  

Anul acesta, autoritățile locale de la Târgu-Jiu au decis ca Simpozionul Internațional de Scultură „Constantin Brâncuși” sau Tabăra „Brâncuși” să aibă loc la Centrul Multifuncțional de la Bârsești. șase artiști de talie internațională participă anul acesta la Tabăra Brâncuși, lucrările pe care le vor realiza urmând a rămâne în patrimoniul municipiului.

În acest an, Primăria Târgu Jiu a stabilit ca tabăra de sculptură să aibă loc la Bârsești, la Centrul Multifuncțional al liceului din zonă. Simpozionul Internaţional de Sculptură este organizat de către Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România şi Institutul Cultural Român. Simpozionul Internaţional de Sculptură din cadrul Atelierelor Brâncuşi poartă numele, anul acesta, „Incursiune în memoria pietrei” și va avea loc în perioada 1 august – 3 septembrie 2017. La ediţia din acest an vor participa şase artişti plastici profesionişti: Colin Figue din Anglia (pentru prima dată la simpozion n.red.), Rumen Dimitrov din Bulgaria, Gheorghe Zărnescu şi Mihai Ţopescu din România, Shan-Chi Teng din Taiwan şi Yoshin Ogata din Japonia. Curatorul taberei de sculptură este sculptorul Vlad Ciobanu: „Este o bucurie să fiu aici, sper să mă considerați gorjean. Aici este vorba despre o muncă de echipă. Facem un act de omagiere a unui om, a unei creații, iar noi, sculptorii care venim aici, venim în pelerinaj la Brâncuși!”. „Locul de desfășurare a Atelierelor Brâncuși-tabăra de sculptură este la Bârsești, în curtea și în clădirea Centrului Multifuncțional. Am încheiat un parteneriat cu liceul de aici deoarece este un spațiu foarte bun. Piatra de andezit este aici. Suntem siguri că vor ieși opere de valoare astfel încât patrimoniul municipiului Târgu Jiu să fie îmbogățit. (…) Le mulțumesc autorităților că sunt mereu prezente alături de noi. Le urez bun venit artiștilor prezenți la Târgu-Jiu. Sunt artiști consacrați, care au un CV impresionant, oameni care vin aici în orașul lui Brâncuși pentru a lăsa moștenire ceva din spiritul lor! Artiștii se vor simți foarte bine aici, în această grădină. Le mulțumesc sponsorilor. (…)”, a spus Doru Strâmbulescu. În prezent, aproximativ 100 de sculpturi, rezultate în urma taberelelor de sculptură au fost amplasate în diferite zone din oraș. Din păcate, multe opere au fost puse în sensurile giratorii din Târgu Jiu. Autoritățile promit realizarea unui parc tematic în curând.

Simpozion de pictură

Simpozionul Internaţional de Pictură se va desfăşura la Rânca, între 21 august şi 3 septembrie și îşi vor da concursul şapte pictori. Dorin Creţu – Franţa, Ibrahim Ghazala – Egipt, Katarina Djordjevic – Serbia, Elisabeth Ochsenfeld – Germania, Ileana Ştefănescu – România, Suzana Fântânariu – România şi Mirela Trăistaru – România sunt artiștii participanți. Curatorul evenimentului va fi preşedintele UAP Târgu-Jiu, Vasile Fuiorea.