Scandalul parcărilor din Târgu Jiu îi lasă pe șoferi în aglomerație! Marcel Romanescu: „Am un alt punct de vedere. Nu am semnat proiectul de hotărâre”

Consilierii locali din Târgu Jiu au început anul prost. Aceștia s-au certat și în prima sedință ordinară din 2018. Aleșii locali se bat în proiecte care să le ofere șoferilor locuri de parcare suficiente, însă fără vreun rezultat concret. Primarul Marcel Romanescu nu susține varianta consilierilor locali majoritari, privind scoaterea la licitație a terenului din zona Pieței Centrale, ci solicită un concurs de idei și organizarea unei licitații „la pachet”. Între timp, varianta unei parcării în fața Casei de Cultură a picat, după ce specialiștii i-au transmis primarului că o astfel de investiție nu este oportună.

Târgujienilor li se promit de ani de zile parcări care să rezolve problema traficului infernal, iar, în ultima perioadă, în birourile șefilor din Primărie se dezbat cel puțin patru proiecte de parcări: cea din zona Super 2.000, care trebuia făcută cu mulți ani în urmă de către omul de afaceri Dumitru Huidu, parcarea de la Rodna, care, într-un fel sau altul trebuie extinsă, o parcare chiar în fața Casei de Cultură și, în cele din urmă, o parcare sub parcul din fața Tribunalului. Cum aleșii stau mai mult de ceartă, proiectele pică unul câte unul. Sedința de ieri a fost din nou un fiasco total. Primarul Marcel Romanescu a cerut scoaterea de pe ordine de zi a două proiecte printre care și cel care viza construirea unei parcări în zona Pieței Centrale.

„Nu am semnat proiectul de hotărâre”

Edilul-șef are altă viziune în ceea ce privește parcarea de la Rodna, din Piața Centrală. Proiectul ajuns ieri pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local a băgat deja zâzanie între aleși, aceștia fiind acuzați că urmează rețeta terenului din strada Geneva și facilitează un nou tun dat de oameni de afaceri apropiați lor. „Trebuie o analiză făcută corect. Eu am un alt punct de vedere. Nu am semnat proiectul de hotărâre și nici materialele pregătite pentru proiectul de hotărâre. Cred că pentru acel proiect nu trebuie să scoatem la licitație terenul, așa cum a fost prevăzut în hotărârea de consiliu, ci trebuie venit cu un proiect din partea Primăriei și scos la licitație pachetul, adică proiectul de parcare și terenul aferent parcării. Eu văd un concurs de proiecte, iar Primăria să stabilească o comisie, să fie ales unul dintre proiecte și, ulterior, să le poți scoate la licitație sau, în condițiile în care constatăm că ar fi bine să luăm un credit, chiar și posibilitatea de a realiza noi acea parcare”, a mai declarat primarul Romanescu.

Lângă operele brâncușiene

Marcel Romanescu spune că proiectul parcării de la Rodna trebuie să țină cont și de locația respectivă, fiind la doi pași de parcul ce adăpostește operele brâncușiene. „Ținând cont de faptul că este în apropierea Parcului Brâncuși, poate fi un proiect cu o valoare mai mare decât cea prevăzută în acel proiect de hotărâre, dar să se poată încadra foarte bine în acea zonă. Din proiectul pe care l-am văzut, ar fi o investiție care s-ar amortiza în șapte ani. Nu îl văd ca un termen foarte lung, pentru că în ceilalți ani, până la 49, ai beneficia de câștiguri. Parcarea este viabilă cu condiția ca o parte din străzile din zonă să le lași libere, adică fără parcări pe o parte și cealaltă”.

Viceprimarul, supărat

Colegii PSD nu au fost de acord cu proiectul, însă în urma votului dat de consilieri hotărârea a fost scosă de pe ordinea de zi. De altfel, primarul se pregătea să părăsească sala în momentul în care președintele a decis supunerea la vot a ordinii de zi. „Noi, Consiliul Local, am solicitat un studiu de oportunitate pentru ridicarea unei parcări în zona Pieței Mari. Am fost de acord, noi, să facem acest studiu, ba mai mult, lucru acesta l-am discutat și marți, pe 23 ianuarie, în sedința de comisii. Nu s-a ridicat nicio problemă în acest sens, cum că ar trebui scos de pe ordinea de zi. Am discutat cu domnul secretar vis a vis de forma de prezentare a viitorului proiect al potențialilor ofertanți, pentru că aici nu e vorba de a atribui cuiva un proiect sau o variantă de lucru pentru acea parcare. E vorba de o licitație publică, la care poate participa oricine ca ofertant. Discutăm peste tot că trebuie să fluidizăm traficul și trebuie să găsim locuri de parcare în zonele supraaglomerate dacă credeți că este necesară scoaterea…… ”, a afirmat viceprimarul Aurel Popescu, vizibil iritat de reacția colegilor care au votat „Pentru”.

Fără parcare la Casa de Cultură

Primarul Marcel Romanescu recunoaște că parcarea de la Casa de Cultură nu a fost o variantă prea bună. „În urma întâlnirilor cu arhitecții din oraș s-a stabilit că nu este cea mai bună variantă. Au apreciat realizarea unei parcări în zona Spitalului Județean și în zona Tribunalului. Cei care au fost prezenți au spus că, în condițiile în care avem asigurată financiar acea investiție și dânșii sunt de acord, pentru că, în momentul de față, parcul are o arhitectură puțin învechită. Parcul va rămâne, pentru că nu ne permite Mediul să îl desființăm, sau, dacă l-am desființa ar trebui să creăm o suprafață în altă zonă, dar nu avem acest interes. Vrem să facem un parc modern și, sub acel parc, o parcare cu un singur nivel”, a declarat primarul Marcel Romanescu.