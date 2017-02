Schimbări la UCB! Conducerea implementează un nou plan de reorganizare

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu va intra într-un proces de reorganizare. În urma acestui plan, patru facultăţi din cadrul instituţiei de învăţământ urmează să fie comasate, rămânând doar trei.

Planul de reorganizare al universităţii prevede reduceri de cheltuieli, după cum a decis Senatul UCB. Astfel, Facultatea de Inginerie se va uni cu cea de Științe Comportamentale, Facultatea de Drept cu cea de Științe ale Educației și Management Public, iar Facultatea de Științe Economice va rămâne cu aceleași programe. Propunerea de comasare va ajunge la Ministerul Educaţiei, pentru publicare în Monitorul Oficial. Rectorul UCB, Luminiţa Popescu, a declarat că acest plan de reorganizare nu prevede şi disponibilizări. „Dat fiind faptul că în toate universităţile din România, numărul studenţilor a scăzu, au apărut programe de studii noi, toate universităţile şi-au propus să se reorganizeze din punct de vedere administrativ. Noi facem acest lucru, anul acesta, dar nu înseamnă că se vor desfiinţa programe de studii, nu înseamnă că vor fi daţi oameni afară. Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă va avea aceleaşi programe şi la această facultate s-au adăugat şi programele de la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, noua facultate numindu-se Facultatea de Ştiinţe Tehnice Medicale şi Comportamentale. Facultatea de Drept se va uni cu programele de la Facultatea de Ştiinţe al Educaţiei şi Management Public şi a rezultat Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică, iar Facultatea de Ştiinţe Economice a rămas cu aceleaşi programe ca şi până acum”, a declarat Luminița Popescu, rectorul Universităţii Constantin Brâncuşi.

Reduceri de cheltuieli

Potrivit conducerii universităţii, activitatea instituţiei nu va fi afectată de această reorganizare. „Când a apărut Ordonanţa 20/2016, a apărut cu nişte salarii foarte mari pentru funcţiile de conducere şi atunci, pentru a ne încadra cu cheltuielile de personal în prevederile bugetare, am luat decizia şi să reducem anumite funcţii de conducere, şef de serviciu, şef de birou, pentru că şi acestea erau cu salarii consistente. Totodată, ne-am propus şi să reorganizăm administrativ facultăţile pentru că fiecare facultate are decan, prodecan, are secretar şef şi toate aceste funcţii au salarii mai mari decât media obişnuită”, a precizat Luminiţa Popescu.

Rectorul universităţii spune că noul plan de măsuri cuprinde și reorganizarea personalului didactic auxiliar și nedidactic. O parte din aceștia au fost reîncadrați pe alte posturi, pentru a nu fi daţi afară.

Luminiţa Popescu a explicat că scăderea numărului de studenţi a contribuit la noile măsuri luate la nivelul universităţii. Totodată sunt vizate şi cheltuielile cu utilităţile, reprezentanţii UCB dorind reducerea acestora, motiv pentru care studenţii au avut vacanţă prelungită cu încă două săptămâni, în luna ianuarie, intrând direct în sesiune.