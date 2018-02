Se caută manager în Consiliul de Administrație al unui spital din Gorj! Vezi ce condiții se impun

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizează în perioada 1 februarie 2018-28 martie 2018, la sediul unității sanitare publice din comuna Runcu, județul Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”. Etapele concursului prevăd etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie; dar și etapa de susținere și evaluare a proiectului de management.

Dosarele de concurs pot fi depuse în termen de 30 zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv până la data de 2 martie 2018, la sediul unității sanitare publice din comuna Runcu. Potențialii condidații intersesați vor putea efectua, în data de 15 februarie 2018, ora 9:00, o vizită în cadrul unității sanitare publice sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor candidaţilor. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu: a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; b) siguranţa şi satisfacţia pacientului; c) managementul calităţii serviciilor medicale; d) managementul resurselor umane; e) îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, în vederea eficientizării activităţilor. Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând. Proiectul de management va fi elaborat și structurat asftel încât să poată fi evaluat conform următoarei grile de evaluare: Descrierea situaţiei actuale a spitalului; Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); Identificarea problemelor critice; Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute; Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate: a) Scop b) Obiective c) Activităţi – definire – încadrare în timp – grafic Gantt – resurse necesare – umane, materiale, financiare – responsabilităţi d) Rezultate aşteptate e) Indicatori – evaluare, monitorizare f) Cunoaşterea legislaţiei relevante.

Prezentul anunț, precum și Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu, unitate sanitară publică al cărei management a fost transferat Consiliului Judeţean Gorj sunt afișate la sediul unității sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj și sunt publicate pe site-ul propriu al acesteia – www.spitaldobrita.ro și pe site-ul Consiliului Județean Gorj – www.cjgorj.ro.