Șeful de la Patrimoniu, amenințat cu demiterea. Romanescu îl supune pe Rotaru unei noi evaluări

Face ce face și calcă din nou pe bec. Șeful Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Târgu Jiu a reușit să iasă și din grațiile primarului. Marian Rotaru este cu un picior în groapă după ce Romanescu l-a amenințat că dacă mai continuă seria abaterilor riscă să rămână fără locul de muncă.

După ce au ieșit într-o conferință de presă să se laude pe tema parcărilor ce urmează să fie realizate în municipiul Târgu Jiu, cei doi șefi din primărie sunt acum la cuțite. Romanescu susține că nu-și dorește să fie pus într-o lumină proastă din cauza subordonatului său și vrea să ia măsuri. „Am avut o discuție cu domnul Rotaru în care i-am spus care sunt lucrurile pe care i le reproșez și ce mi-aș dori sa facă în continuare. În condițiile în care nu se conformează voi lua măsurile legale. Ca funcționar public suportă consecințele dacă nu respectă ce îi spun. Poți să dai afară un om doar pe baza unei evaluări. Sunt mai multe lucruri care m-au nemulțumit. În momentul în care îmi spui că rezolvi problema și nu o rezolvi trebuie să-mi transmiți pentru că și eu transmit informația primită mai departe și nu vreau să mă trezesc că sunt acuzat că mint în baza a ceea ce mi-a spus domnul Rotaru. Oricum, voi face o analiză riguroasă și există posibilitatea de a-i cere demisia”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

„Să spună cu ce i-am ieșit din vorbă”

Marian Rotaru se apără și îi cere edilului să facă publice motivele supărării. Acesta spune că nu are de gând să plece prea ușor de la primăria municipiului Târgu Jiu pentru că nu ar fi încălcat legea. „Eu nu sunt duplicitar. I-a băgat cine i-a băgat în cap că sunt probleme. Voi face o informare la Consiliul Local Târgu Jiu pe tema parcării din Rodna. Pe mine m-a tocat primarul șase ore ca să-mi spună că de ce am făcut materialul pe acea parcare. Acum spune că face parcare acolo. Dacă se constată că eu am încălcat legea și că nu mi-am făcut treaba cu ceva, să spună domnul primar! Să spună cu ce i-am ieșit din vorbă”, s-a apărat Marian Rotaru.

„A făcut referatul de specialitate favorabil”

Consilierii din Consiliul Local susțin că întreaga supărare a edilului vine după ce Rotaru ar fi muncit la un referat care ar fi benefic realizării unei parcări în zona Pieței Centrale, proiect al vechiului primar. „Domnul primar a venit cu un studiu de oportunitate privind construirea unei parcări la Rodna. Am aprobat studiu de oportunitate, s-a întocmit studiu și acum urmează demersurile în continuare, în condițiile în care studiul s-a demonstrat a fi unul favorabil. Scoatem la concesiune terenul de acolo și va veni un primar să facă parcare acolo, pentru că pe bugetul domnului primar Romanescu nu apar bani pentru construirea acestei parcări. Dintr-o dată, domnul Romanescu s-a sucit și s-a supărat pe Rotaru că a făcut referatul de specialitate favorabil construirii parcării de la Rodna. Păi nu ai cum să faci un referat nefavorabil atâta timp cât ai studiu de oportunitate și unul de fezabilitate pe zona respectivă. Adică le-am plătit și făcut degeaba?” , se întreabă consilierul Eduard Lădaru.