Soția sculptorului Grigore Patrichi-Smulți a adus la Târgu-Jiu operele sale. Artistul a găsit mereu bucurie în creație!

O expoziție care cuprinde zeci de opere create de-a lungul vieții de sculptorul Grigore Patrichi-Smulți a fost vernisată, la Muzeul Județean Gorj, marți, în prezența Ioanei Patrichi, soția regretatului artist, inițiatoarea acestui proiect. Artistul a decedat în decembrie 2012. „Retrospectivă Grigore Patrichi-Smulți” este titlul expoziției care cuprinde 23 de desene și 34 de opere sculptate în lemn sau în piatră. Ioana Patrichi a anunțat că va dona câteva opere Muzeului Județean Gorj.

Doritorii pot admira opere create de sculptorul Grigore Patrichi-Smulți în perioada vieții sale până în luna august, când expoziția va fi mutată la Muzeul din Drobeta Turnu-Severin. Iubitorii artei au prilejul de a admira minunatele opere create de cel care a fost numit „unul dintre cei mai talentați artiști ai generației sale”. Expoziția de la Târgu-Jiu este a doua organizată de Ioana Patrichi, soția artistului, după moartea soțului. A vrut, în acest fel, să respecte o dorință a sculptorului Patrichi. Prima expoziție a fost organizată anul trecut, la Muzeul din Râmnicu Vâlcea. Vor mai urma anul acesta câteva și în viitor altele, în mai multe orașe.

„Ce m-a determinat să fac aceste expoziții? Este a doua după moartea soțului meu. La ultima sa expoziție din 2012, la Ploiești, era cam trist. Tot anul acela s-a uitat la înregistrările cu expozițiile sale. Moartea nu ocolește pe nimeni, spunea. La expoziția de la Ploiești, când s-a adresat celor prezenți a spus: Dacă Dumnezeu îmi mai dă zile de trăit, aș vrea să mai merg și în alte orașe, ca să las o urmă a muncii mele. Pentru mine acest lucru a fost ca un testament nescris și asta mă determină să fac pașii pe care îi fac. Aceste expoziții. Nu îmi este ușor, nu-mi este simplu. Am venit plângând încoace pentru că, chiar dacă Grigore Patrichi lipește fizic, tot ce vedeți aici reprezintă efortul și munca lui, sufletul lui, creația lui. (…) Expoziția a stat un an la Râmnicu Vâlcea. M-am bucurat. Bucuriile noastre sunt cumplite, pentru că a fost o combinație chimică foarte puternică între noi, o dragoste profundă. Pe 3 august ar fi împlinit 80 de ani, dacă ar fi trăit. În semn de multă prețuire, el și-a trecut numele satului în care s-a născut la numele său de familie. (…) La anul vom edita o carte-album, cu foarte multe fotografii și cu operele sale, cu el. De exemplu, un olandez i-a cumpărat 10 sau 12 lucrări și ne-a trimis fotografii. (…) Mă bucur foarte mult că am ajuns aici, la Târgu-Jiu. Cred că el, acolo unde este, este mulțumit. În satul lui vreau să ridic un bust și vrem să amenajăm un muzeu al satului, am discutat cu cei de la primărie, de acolo. Am destul de multe lucruri de făcut”, a spus Ioana Patrichi, soția sculptorului plecat în eternitate.

„Lucrările sale comunică foarte multă energie”

Ioana Patrichi, soția sculptorului, a donat Muzeului Județean Gorj patru lucrări de sculptură: două piatră, două lemne și trei desene ale sculptorului Grigore Patrichi-Smulți. Cei prezenți la vernisaj au admirat și lăudat sensibilitatea operelor expuse. „Aș vrea să mulțumesc doameni Ioana Patrichi pentru efortul deosebit depus pentru a face cunoscut opera soțului. Am avut o stare ușor copleșitoare pe care mi-o dau lucrările. A oscilat între stilizare și arhaic, căutat în anumite forme de expresie. Lucrările sale comunică foarte multă energie, energia sa, a sculptorului. Avem personaje care comunică energetic. Abordează teme diverse. Sunt lucrări foarte bune și trebuie să o felicit pe doamna Patrichi pentru tot ceea ce face. (…) Unele dintre lucrări ar fi fost magnifice în forme de mari dimensiuni. Desenul sculptorului Patrichi sunt remarcabile, sunt de o emoție rar întâlnită. O să îi cer îngăduința doamnei Patrichi ca la anul să ne împrumute câteva desene ale soțului, pentru expoziția Desenul post Brâncuși, expoziție națională cu desene de sculptori. Va dura două-trei săptămâni. Am fi foarte onorați dacă domnia voastră va accepta propunerea noastră”, a spus Vasile Fuiorea, președintele UAP Târgu-Jiu. Cei care doresc să cumpere lucrările sculptorului Grigore Patrichi-Smulți, pot contacta familia.