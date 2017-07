Statisticile arată că importăm mai mult decât exportăm

La nivelul județului Gorj se importă de două ori mai multe produse decât se exportă, arată datele Direcției Județene de Statistică. Asta din cauza faptului că în Gorj nu există firme de producţie. Aceleaşi statistici indică faptul că în luna februarie a anului 2017, exporturile erau cu 174.000 euro mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit reprezentanților instituției, la nivelul județului se importă de două ori mai multe produse decât se exportă. Astfel, potrivit lui Vasile Păunescu, șeful Direcției Județene de Statistică, în Gorj, exporturile sunt cu 174.000 euro sub nivelul celor realizate în luna februarie 2016, ceea ce înseamnă că producem din ce în ce mai puțin. În Gorj, numărul firmelor de producţie este extrem de redus. „Secţiunile cu cele mai mari scăderi sunt maşini, aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunete şi imagini unde avem cu 214.000 de euro mai puţin faţă de perioada precedentă, produse vegetale, minus 73.000 de euro, produse de lemn, minus 56.000 de euro, articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte materiale similare, minus 24.000 de euro, mărfuri şi produse diverse minus 18.000 de euro”, a precizat Vasile Păunescu, directorul Direcţiei de Statistică Gorj. În ceea ce priveşte importurile, acestea au crescut faţa de anul trecut. Dăm cei mai mulți bani pe maşini, aparate şi echipamente electrice, articole din piatră, ciment, ceramică precum și lemn sau blănuri, după cum susține Vasile Păunescu, directorul Direcției Județene de Statistică Gorj. „În luna februarie 2017, importurile au însumat cu 263.000 de euro peste nivelul celor realizate în luna februarie 2016. Secţiunile cu cele mai mari creşteri sunt maşini, aparate, echipamente electrice cu plus 372.000 de euro, materiale plastice, cauciuc şi alte articole din acestea plus 210.000 de euro, mărfuri şi produse diverse plus 40.000 de euro şi articole din piatră, ceramică, plus 20.000 de euro”, a mai precizat Vasile Păunescu.