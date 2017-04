Stațiunea Rânca, GOALĂ de Paște! Pănescu: „Sunt foarte dezamăgit!”

Zona montană Rânca a fost ocolită de turiști în minivacanța de Paști. „A fost cel mai rău Paște din ultimii ani. Sunt dezamăgit, foarte dezamăgit”, ne-a declarat Constantin Pănescu.

Chiar dacă au fost așteptați cu un meniu deosebit, turiștii nu s-au înghesuit la Rânca de Paște! Anul acesta, stațiunea montană a fost mai mult goală, Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor din Rânca, declarând că au fost aproximativ 200 de turiști. La Complexul Panoramic a întreținut atmosfera maestrul Ștefan Popescu, de la Şcolii Populare de Artă din Târgu-Jiu. De asemenea, în Noaptea de Înviere a fost oficiată o slujbă la Bisericuţa din lemn. „Aproximativ 200 de turiști cred că au fost în Rânca, anul acesta. Cred că turiștii au văzut că se strică vremea, unii au aflat că Transalpina este închisă. La mine mi s-au retras din cauza asta. Noi nu am menționat în oferta de Paște că pot merge pe Transalpina, dar unii pentru ea vin. Sunt foarte dezamăgit. Mai rău ca în oricare alt an a fost acum. Foarte puțini turiști. Imaginați-vă că sunt 5.000 de locuri de cazare în Rânca. Păcat!”, a spus Constantin Pănescu de la Complex Panoramic. Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj, spune că și cabanierii ar trebui să pregătească pachete turistice pentru turiștii care vor să vină aici: „Paștele are un anumit specific, iar foarte mulți oameni petrec Paștele în familie. Vremea se anunța destul de rea, oamenii au aflat. Era clar că stațiunea nu este atractivă în perioada asta. Turiștii nu au avut elemente suficiente care să îi atragă aici. Sper ca în anii ce urmează, cabanierii să aibă pachete turistice atractive și oamenii să vină aici. După ce se va deschide Transalpina, lucrurile se vor schimba, cu siguranță. Evenimente deosebite nu am avut. În zonă am avut mobilizate o echipă de intervenţii şi încă una la baza de la Târgu Jiu. Ca în fiecare an, Biserica din lemn a fost neîncăpătoare”, a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj.

Aveți grijă la temperaturile scăzute

În zona montană Rânca este iarnă în toată regula, iar stratul de zăpadă depășește 12 centimetri, în unele locuri. Sabin Cornoiu recomandă turiștilor să nu urce la altitudini mai mari de 1.600 de metri, mai ales că vântul suflă destul de tare. „Vremea se va menține rece, bate și vântul și amplifică senzația de frig. Pe alocuri avem și 15 cm de zăpadă. Nu recomandăm turiștilor ascensiunile la 1.600 m. Nu recomandăm nici sporrile de iarnă, căci vremea nu este prielnică”, a spus Sabin Cornoiu. Drumarii a intervenit şi au curăţat drumul şi au împrăştiat câteva tone de material antiderapant. Pe DN 67 C, între kilometri 24 şi 34 se mai regăseşte doar izolat zăpadă de sub un centimetru.