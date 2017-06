Suspiciuni de fraudă la examenul pentru farmacist al Spitalului Rovinari

Concursul pentru postul de farmacist șef al Spitalului Rovinari se află sub semnul întrebării și asta pentru că există discuții cu privire la corectitudinea derulării probelor. Surse din rândul angajaților spitalului susțin că examenul ar fi aranjat pentru o anumită persoană, însă Adrian Murea, managerul unității medicale, evident, neagă acest lucru. Ba chiar mai mult, săptămâna aceasta ar fi existat un conflict deschis între ruda unui candidat și Murea, lucru care a dus la noi speculații în rândul salariaților unității, cei din urmă susținând că numele celui care va promova examenul se cunoaște deja.

Suspiciunile planează asupra unui candidat care și-ar fi aranjat examenul, iar zvonurile au ajuns și la urechile celorlalți specialiști care s-au înscris la concurs. Adrian Murea, managerul unității medicale din Rovinari susține că examenul va fi unul corect și că dacă o anumită persoană are dovezi clare cu privire la acuzațiile aduse, probele vor fi amânate sau anulate. „A venit cineva motivând că a auzit zvonuri că examenul este aranjat și i-am spus că nu eu am stabilit comisia, eu am făcut cerere la toate spitalele care au fost dispuse să ne ajute. Comisia s-a aprobat, ne-a venit miercuri și aprobarea de la Consiliu Local că s-a trecut și prin consiliu. I-am spus persoanei care a venit să îmi dea nume și fapte că nu pot așa să opresc un examen, nu îmi stă în putere. Adică, apoi, fiecare candidat o să fie nemulțumit la rândul lui și nu mai reușim niciodată. I-am răspuns în scris că această comisie nu e stabilită de mine, eu sunt doar beneficiarul și eu am cerut să fie conform ordinului Ministerului Sănătății, deci nu am făcut nimic ilegal. Eu sunt de acord și să se amâne și să se anuleze, nu am treabă. În afară de faptul că eu am pe cineva din partea spitalului care să supravegheze, nu am treabă. Singurul lucru de care vă asigur este că subiectele vor fi făcute în dimineața aia, să nu vină cu ele de acasă, să nu existe suspiciunea că au venit cu ele făcute de acasă”, a precizat Adrian Murea, managerul Spitalului „Sfântul Ștefan” Rovinari.

Examenul va fi susținut luni, 19 iunie 2017, un număr de nouă candidați urmând să participe la concurs pentru postul vacant.