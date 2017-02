Talentatul PIF, bursier al unei importante fundații! Povestea sa, exemplu de perseverență și ambiție

Fundația „Principesa Margareta a României” a selectat 36 de tineri artiști, elevi și studenți de la liceele și universitățile de muzică și arte plastice din România. Tinerii provin din familii cu venituri mici, care nu-și pot dezvolta talentul din cauza lipsurilor materiale. Printre bursierii de anul acesta se numără și gorjeanul Ionuț PIF Piscureanu (din comuna Jupânești n.red.), student la Facultatea de Design din cadrul Universității de Vest Timișoara.

Fundația „Principesa Margareta a României” a anunțat câștigătorii noului program de burse „Tinere Talente”. Bursele se acordă pentru un an calendaristic și sunt destinate cumpărării de materiale și instrumente, dar și participării la concursuri, concerte, expoziții, cursuri de specialitate, scrie Revista Cult-ura. Tinerii care intră anual în program beneficiază prin Fundație de o tabără de creație și o serie de diferite workshop-uri de mentorat artistic. Printre bursierii Fundației „Principesa Margareta a României” se numără și talentatul gorjean Ionuț PIF Piscureanu. Povestea sa este a unui om care, deși la o vârstă la care mulți îl considerau un adolescent visător, a demonstrat, prin multă muncă, că orice vis poate deveni realitate. În vara anului 2015, grație unor oameni cu suflet mare, care au „pariat” pe acest tânăr, Pif a reușit să devină student la buget al UVT la Facultatea de Design. Fundația UVT a decis, aflându-i povestea, (și cu sprijinul lui Viorel David, directorul Artego n.red.), să achite contravaloarea taxei de școlarizare. Pif, absolvent al unui colegiu din Târgu-Jiu, intrase pe locurile nebugetate, căci colegii săi erau toți absolvenți ai unor licee de artă.

A absolvit primul an de facultate cu cea mai bună medie!

La finalul primului an de facultate, Ionuț Piscureanu a demonstrat că aceia care l-au ajutat nu au greșit! Tânărul gorjean a terminat primul an universitar pe primul loc în secția sa. Cu media de 9.50, clasat pe primul loc în cadrul secției sale, și conform regulamentelor UVT, Pif a intrat în anul II de studiu pe locurile bugetate. Pif a reușit să obțină note foarte bune a examenele din primul an de studiu și spune că le este recunoscător tuturor celor care l-au ajutat și că va învăța mereu, făcând tot ce îi stă în putere ca să își împlinească visul de a ajunge un important designer. Iată ce declara, în vara anului trecut, Marilen Pirtea, rectorul UVT: „Am câștigat un student foarte motivat, care a progresat remarcabil în doar un an universitar. Sunt convins că vom mai auzi de el, ca profesionist. Este impresionant că doar într-un an de zile a evoluat de la loc în regim de taxă la primul în an”. Anul acesta, șansa i-a surâs din nou, răsplătindu-l pentru tot efortul depus, astfel că Pif a câștigat una dintre bursele Fundației „Principesa Margareta de România”!