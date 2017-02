Târgujianca Gabriela Iancu, BURSIERĂ în America! Realizează un nou proiect inovativ

Gabriela Iancu este un artist artist vizual multidisciplinar, specializat în fotografie, videografie și design. Artista a studiat în Statele Unite ale Americii la «Savannah College of Art and Design (SCAD)» din Atlanta. Acum, Gabriela este bursier în SUA în cadrul unui program al SCAD destinat absolvenților cu realizări remarcabile.

Artista Gabriela Iancu este o talentată târgujiancă, stabilită în străinătate de câțiva ani și care acum se află, din nou, în Statele Unite ale Americii, la «Savannah College of Art and Design» din Atlanta, unde a studiat în perioada 2013-2015. De data aceasta, Gabriela Iancu se află în America în calitate de bursier al unui program dedicat absolvenților care au avut realizări remarcabile! În perioada pe care o va petrece în SUA, Gabriela Iancu va deveni ambasadoarea universității la care a studiat. Artista va realiza un nou proiect în care a ales să combine fotografia cu animația și designul de sunet.

„Am fost selectată anul trecut ca beneficiară a prestigioasei lor burse pentru absolvenții cu realizări remarcabile, numită SCAD Alumni Atelier, în cadrul căreia universitatea oferă 25.000$ pentru proiecte inovative absolvenților remarcabili. În cadrul programului reprezentăm universitatea și devenim ambasadori în cadrul evenimentelor celor mai importante legate de promovarea, susținerea și motivarea studenților curenți, promovarea valorilor și misiunii universității. Pe lângă partea ambasadorială, trebuie să realizăm proiecte inovative în domeniul studiat, iar eu, în prezent, lucrez la un proiect foarte inovativ ce combină în mod unic fotografia de tip natură statică cu animație și design de sunet”, a spus artista Gabriela Iancu. Pe târgujianca talentată o găsiți aici: www.gabrielaiancu.com.

Ambiție și perseverență

Tânăra a urmat Facultatea de Informatică la Craiova, iar atunci când era în anul III a plecat la Strassbourg să studieze Comunicare Digitală, urmată de un stagiu la Ministerul Muncii, în Franța. În 2008, Gabriela a plecat prin „Work and Travel” în Statele Unite ale Americii, iar după reîntoarcerea în România a obținut o slujbă în Cehia, la IBM. În Cehia a lucrat patru ani la IBM, iar în 2013 a decis că este vremea să aplice la o bursă de studiu în America. Așa a ajuns târgujianca talentată să studieze fotografia în Atlanta, la «Savannah College of Art and Design» în perioada 2013-2015. Gabriela Iancu rămâne una dintre elitele Gorjului, fiind un artist multidisciplinar, specializat de câțiva ani în videografie, fotografie și design. „Prin intermediul fotografiei, consemnez aspecte ale lumii din jur văzută romantic, cultural și filosofic. (…) Am editat și o revistă, după care am dezvoltat un alt proiect fotografic-Florilegium”, a spus Gabriela Iancu într-un interviu acordat Revistei Cult-ura.