Trei deținuți au susținut Bacalaureatul în spatele gratiilor

Trei deţinuţi din Penitenciarul Târgu Jiu au susţinut, ieri, proba la Matematică şi Istorie, de la examenul de Bacalaureat. Denis Iulian Băloi a terminat liceul în urmă cu patru ani şi a dorit să încerce din nou să promoveze Bacalaureatul, deşi se află în penitenciar. „A fost destul de greu, pentru că nu am putut să mă pregătesc foarte mult, deoarece şi lucrez în cadrul penitenciarului. Am susţinut şi proba la Limba Română. A fost puţin mai simplu. Am mai susţinut Bacalaureatul de două ori înainte de a ajunge la penitenciar, dar nu am reuşit să-l trec. Am terminat liceul în anul 2013 la Liceul Tehnic Motru. Am lucrat ca strungar”, a spus Denis Iulian Băloi.

„O să încerc să mă angajez şi s-o iau de la capăt”

Denis Iulian mai are trei luni până când va fi eliberat din penitenciar. El a fost condamnat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. „Mai am trei luni până la eliberare. O să încerc să mă angajez şi s-o iau de la capăt. Am fost condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului şi, fiind a doua faptă, am primit pedeapsă cu executare”, a precizat Denis Iulian. El a terminat liceul în urmă cu patru ani.

18 deținuți, la liceu

Lavinia Lupu, purtător de cuvânt al Penitenciarului Târgu Jiu, a menţionat că deţinuţii s-au înscris pentru a susţine probele scrise de la Bac: „Pentru această sesiune a examenului de Bacalaureat sunt trei deţinuţi care s-au înscris să susţină probele. Unul dintre aceştia susţine toate probele, iar doi vor susţine doar probele scrise. Toţi cei trei deţinuţi vor susţine cursurile liceale anterior intrării în penitenciar”.

18 deţinuţi sunt înscrişi la cursurile liceale organizate în penitenciar. „Dintre aceştia, 17 au promovat anul şcolar. Cursurile liceale se desfăşoare la Liceul Tehnologic Bârseşti şi au frecvenţă redusă”, a menţionat Lavinia Lupu. Următoarea probă la examenul de Bacalaureat va avea loc vineri, 30 iunie.