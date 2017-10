Trei posturi vacante la o primărie din mediul rural

Primăria Bolboşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice: consilier, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul Agricol; inspector, clasa I, grad profesional asistent de la Compartimentul financiar-contabil; inspector, clasa I, grad profesional debutant de la Compartimentul Achiziţii Publice şi Integrare Europeană. Fiecare funcție are anumite condiții care trebuie îndeplinite: pentru consilier, grad profesional asistent-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti; vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an. Pentru inspector, grad profesional asistent, cei acre își vor depune dosarele trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an. Inspector, grad profesional debutant, condițiile sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 octombrie, ora 10:00: proba scrisă; 25 octombrie: proba interviu.