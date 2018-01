UATTA Motru, în insolvență până în 2020. Primarul Gigel Jianu: „E greu să scoată societatea din colaps”

Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă (UATAA) din Motru este departe de a scăpa de insolvență. Conducerea primăriei susține că este sceptică în privința gestionării problemei de către cei doi administratori, special și judiciar. Deși pe final de 2017 uzina a primit ajutor financiar din partea Guvernului, societatea nu a ieșit din colaps. La ora actuală, valoarea datoriilor ajunge la 21,5 milioane de lei.

La finele lui 2017, Guvernul a alocat Uzinei suma de 9,3 milioane de lei. Fondurile alocate din rezerva bugetară nu au reușit să redreseze situația financiară a unității. Edilul localității susține că situația este una dificilă, însă nu imposibilă. „Da, au primit bani și rămâne să vedem dacă reușeste administratorul special și cel judiciar să scoată societatea din insolvență. Este foarte greu deoarece aici intervine calitatea managerului de a gestiona problema”, a declarat primarul Gigel Jianu.

Încasări de 7 milioane de lei în 2017

Campioană la capitolul datorii, unitatea a reușit să încaseze livrarea energiei termice pe anul trecut. Conducerea UATTA Motru speră ca în 2020 problemele să dispară definitiv. „A fost demarat un plan de reorganizare din luna mai 2017. Se fac plăți lunar și sunt transmise de administratorul judiciar către judecătorul sindical. Planul este în derulare, am reușit să facem încasări destul de bune în 2017 așa că societatea are șanse reale ca la finele celor trei ani de zile să iasă din insolvență. Avem de făcut modernizări, conformări la mediu și toate se fac cu sprijin guvernamental. Banii primiți au mers pe datorii, ca să putem funcționa trebuie să ne încasăm energia termică și electrică. Am încasat în jur de 70 miliarde de lei în 2017, facturi pe energie, nu vorbim de datoriile istorice care rămân cifrate la 215 miliarde de lei vechi care anul trecut nu au mai crescut. Să sperăm că reușim să recuperăm cât mai mult dintre ele. La capitolul personal funcționăm cu personal minim, 160 de oameni care asigură funcționarea centralei non-stop”, a declarat Eugen Corcoață, conducerea UATTA Motru.