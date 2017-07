Un candidat a promovat Bacul după ce nota la matematică a fost majorat cu aproape patru puncte după contestații

Lucrarea la Matematică a unui absolvent al Liceului Energetic din Târgu Jiu a primit în plus, în urma contestației și recorectării, nu mai puțin de aproape patru puncte, iar candidatul a reușit să promoveze Bacalaureatul.

Ionel a avut un șoc atunci când și-a văzut nota la Matematică, pentru că rezolvase o mare parte din cerințele lucrării. Nota acordată a fost 2,95, însă a depus contestație, iar rezultatul a fost spectaculos: nota a fost majorată cu aproape patru puncte. „Am avut un șoc când am văzut că am primit o notă așa de mică. Am scris șapte pagini. Inițial, la matematică am obținut nota 2,95, iar după contestații am obținut nota 7,60“.

„Au fost niște momente cumplite“

În urma acestui rezultat, Ionel a reușit să promoveze examenul de bacalaureat. El a depus contestație și la proba de la Limba și Literatura Română, dar nota a fost micșorată. „La Limba și Literatura Română am obținut, inițial, 6,10, iar, după contestații, am luat nota 5,50“.

Un profesor ne spune că Ionel și familia sa au trăit momente dificile atunci când au aflat că acesta nu promovase bacalaureatul: „Au fost niște momente cumplite pentru el, părinți și prieteni. Eu sper că a fost o greșeală tehnică și nu una pe fond în corectarea lucrărilor“.

Profesorii care au corectat lucrările de la Bacalaureat, iar diferența de puncte este de peste un punct și jumătate, atunci riscă sancționarea cu interdicția de a corecta pe o perioadă cinci ani.