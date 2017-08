Un fermier din Bălești a cules ROȘII GIGANT! Vezi cât cântărește o legumă  

Laurențiu Mălăescu, un tânăr fermier și legumicultor din comuna Bălești, a postat pe rețeau de socializare câteva imagini cu roșii culese din grădina sa, care au primit imediat zeci de aprecieri! O singură roșie-gigant culeasă de Mălăescu cântărește 1,3 kilograme!

Laurențiu Mălăescu are 29 de ani și este din comuna Bălești, iar de câțiva ani se ocupă de legumiultură! Și o face foarte bine! Solariile sale din Bălești asigigură un venit consistent familiei tânărului care își petrece aproape tot timpul liber (căci are și un job în sistemul privat n.red) la munca agricolă. Produsele sale sunt apreciate de clienți, care îl caută și acasă pe legumicultor. Pe viitor afacerea „Solarii Bălești” va fi extinsă. Vara și primăvara, Laurențiu Mălăescu cultivă roșii și castraveți, vinete, ardei etc, iar toamna și iarna pune salată și ceapă verde, astfel că primăvara vinde salată, ceapă verde, iar vara roșii, castraveți. Mai cultivă și vinete, în mare pentru consumul familial, dar anul acesta le-a scos și pe piață. Acum, ultima noutate a tânărului afacerist Laurențiu Mălăescu sunt roșiile-gigant pe care le-a cules din solarii. Fiecare legumă are 1,3 kilograme și Laurențiu Mălăescu le-a fotografiat și a postat imaginile pe Facebook. Unele dintre roșii le-a consumat alturi de familie, dar a dus și câteva la piață, spre a vedea clienții săi fideli calitatea produselor de la „Solariile Bălești”.

Investește pentru viitorul său

Marfa pe acre o duce pe piață este de calitate, clienții îl caută pentru că știu acest lucru. Laurențiu Mălăescu spune că muncește foarte mult în solarii, mai ales că forța de munc în Bălești se găsește greu! A investit mulți bani, dar este mulțumit de rezultat. „Investiția inițială a fost de 7.500 de euro de la AFIR sau fostul Sapard. În fiecare an am primit câte 1.500 de euro. Din fonduri proprii puneam cam până la 100 de milioane de lei vechi pe an. (…) Vreau să mă extind, vreau să cumpăr teren în altă parte, tot în Bălești. Vreau să mă extind până la 1.600 mp, căci este foarte mult de muncă. (…) Semințele costă foarte mult. Eu vreau să trec pe gustul de altădată. Am dat un leu pe o sămânță și nu știi dacă planta ajunge la maturitate. Folosesc gunoi de grajd pentru solarii, stropesc plantele când au probleme cu dăunătorii. În primăvară, salata a mers bine, ceapa a mers mai rău și a avut prețul mic”, a declarat legumicultorul din Bălești. Pentru a-și promova afacerea, Laurențiu Mălăescu administrează pagina de Facebook „Solarii Bălești”, acolo unde clienții săi pot afla noutățile.

Folosește soiuri de roșii din Olanda

A încercat să cultive mai multe soiuri de tomate și acum a ales să planteze hibrizi din olanda, de acre este foarte mulțumit. „Am folosit soiuri românești la început, apoi am încercat cu cele din Bulgaria, până să ajung la concluzia că trebuie să încerc altceva. Într-un final am trecut la niște hibrizi de roșii, originari din Olanda, care sunt mult mai rezistenți la boli și dau și o producție mai mare. Nu sunt singurul, mai mulți cultivatori din zonă merg pe hibrizi. Dintre soiurile olandeze de tomate pe care le folosesc pot aminti Rugantino și Tolin”, spunea legumicultorul.