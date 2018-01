Un primar din Gorj, clonat! Vezi cine i-a furat identitatea!

Edilul unei localități din județul Gorj s-a trezit cu identitatea furată. O persoană care îl „simpatizează” pe primarul Radu Constantin, din Țicleni, a ales să realizeze o pagină de Facebook falsă și să solicite prieteniile unor cunoscuți ai edilului. Observând cele întâmplate, primarul a ținut să anunțe pe toată lumea, astfel ca nimeni să nu se lase păcălit de impostor.

Primarul Constantin Radu consideră că respectivul cont de Facebook a fost realizat din dorința unor persoane de a fi denigrat în mediul virtual. „Dragi prieteni, o persoană (care nu are personalitate proprie, altfel își realiza pagina cu numele lui), a creat pe rețeaua de socializare Facebook, un profil cu numele «Primar Țicleni» (fotografia paginii de copertă un citat și fotografia de profil este fotografia primăriei). Vă aduc la cunoștință că acea pagină nu are legătură cu persoana mea sau cu funcția pe care o dețin. Nu cunosc motivul pentru care a fost creată, dar cred, că unul din motive este pentru a mă denigra. Am ținut sa fac această precizare, pentru că nu mă identific cu acest profil, fapt ce m-a determinat să raportez echipei Facebook profilul respectiv. Profilul meu este unul singur – Constantin Radu. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în toate momentele vieții, fie ele bune sau mai puțin bune! Vă mulțumesc, pentru susținere și pentru mesajele voastre! Vă mulțumesc”, a scris primarul pe pagina personală de socializare.

Radu Constantin nu este primul edil care are parte de o asemenea experiență neplăcută. În urmă cu doar câțiva ani, chiar primarul municipiului Târgu Jiu de la acea vreme, Florin Cârciumaru, s-a trezit că o anumită persoană a creat un cont de Facebook fals.