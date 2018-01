Un șef din Primăria Târgu Jiu se plânge că este vânat! „Cine muncește este dușmănit pentru munca lui”

Un director din cadrul primăriei Târgu Jiu susține că se simte vânat. Acesta acuză subalternii că s-au întors împotriva lui de când i-a pus la treabă. Aflat în vizorul comisiei de disciplină, cel cu pricina ia în calcul să schimbe funcția dacă, primarul Marcel Romanescu îl va susține.

Șeful Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primăria Târgu Jiu, Marian Rotaru, se simte tot mai încolțit de când a venit pe funcție. Rotaru susține că invidia colegilor din primărie se datorează muncii sale. „Cred că sunt cel mai vânat dintre directorii unității, nu neapărat de conducerea primărie municipiului Târgu Jiu, ci de către unii care nu sunt de acord și nu consideră că trebuie să-și facă treaba așa cum prevede fișa postului. Știți dumneavostră că cine muncește este, de multe ori, și dușmănit pentru munca lui”, a declarat Marian Rotaru.

Economiile făcute de Rotaru

Aflat sub lupa unei a doua comisii de disciplină, Rotaru refuză să comenteze punctul lui de vedere vis a vis de ancheta făcută. În schimb susține că în ultima perioadă nu a mai călcat strâmb, ba chiar a ajutat ca bugetul primăriei să se rotunjească. „Eu cred că nu am făcut niciun fel de greșeală, acum, în perioada asta, când am făcut atât de multe economii la bugetul local. Nu cred că vreun director, de la înființarea primăriei municipiului Târgu Jiu a avut rezultatele pe care le-am avut eu, ca director la Patrimoniu. În instituția pe care o conduc, la sfârșitul anului, am adus o economie de aproape 5 milioane de lei numai din faptul că nu am angajat oameni pe posturile vacante. Am considerat că pot să fac treaba cu cei pe care îi am dar, acum, o să fac transfer și o să angajez și pe posturile vacante pentru a putea să avem rezultate și performanță”, a declarat Rotaru.

În ceea ce privește plecarea sa în cadrul unei alte direcții, Rotaru a ținut să sublinieze că nu se va opune în cazul în care conducerea i-o va cere. „Nu stabilesc eu, ci domnul primar dacă va trebui să plec la Direcție de Protecție Socială. Dacă dumnealui consideră că trebuie să fac treabă acolo, sunt supus dumnealui. Eu cred că mi-am făcut treaba cum scrie la carte”, a mai declarat șeful de la Patrimoniu.