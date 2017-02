Un strănepot al lui Brâncuși confecționează păpuși pentru teatru

Gavril Siriteanu este un artist talentat care, de ani de zile, confecționează păpuși pentru teatru. Acesta își desfășoară activitatea la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Într-un interviu, artistul Siriteanu spunea că „nu e deloc ușor să fie etichetat “urmașul lui Constantin Brâncuși” — datorită faptului că este strănepotul unuia dintre frații sculptorului — în special atunci când toți sunt tentați să le compare talentul, deși fiecare are un drum aparte”.

Bunicul lui Gavril Siriteanu a fost nepot de frate de al sculptorului Constantin Brâncuși. Artistul Gavril Siriteanu locuiește la Târgu-Mureș, acolo unde și activează profesional la Teatrul din oraș. Artistul s-a născut la Craiova și a fost student la Universitatea de Artă din Iași. De șase ani este conferențiar universitar la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, unde s-a dedicat scenografiei pentru teatrul de animație. Într-un interviu dat Agerpres, Siriteanu spunea: „Mama, până la căsătorie, purta încă numele de Brâncuși, iar bunicul meu pe care nu l-am prins, fiindcă a murit de tinerel, era un nepot dinspre frați de-a lui Brâncuși. Relația dintre ei era unchi-nepot. Câteodată faptul că mi se spune ‘urmașul lui Brâncuși’ e un pic incomod, pentru că toți cei care încep să facă comparație vor să trimită în aceeași zonă, să tragă acea ștachetă pe care ar fi trebuit să o dobor demult. Într-un fel mă consider norocos pentru că, având o altă traiectorie în creația artistică, scap de paralelismul acesta și de corvoada înrâurită ca urmare a faptului că suntem rude. Cumva ar fi trebuit să duc mai departe stindardul familiei? Cred că lucrurile nu pot fi duse mai departe având acel capitol încheiat și importanța lor în istorie. Cred că fiecare trebuie să încerce altceva, bănuiesc că nimeni nu a încercat să ducă mai departe ceea ce a început un înaintaș de-al său. Cred că fiecare a încercat să-și ducă arta undeva în zona postmodernismului cu diversificare, cu lărgirea bazei piramidei, mai puțin cu împingerea spre vârf”, a declarat, pentru AGERPRES, Gavril Siriteanu.

Sculptează în lemn

Gavril Siriteanu a spus că nu s-a gândit să preia și numele de Brâncuși, chiar dacă are mulți verișori pe care îi cheamă astfel, dintre care unii chiar au activat în zona artei, însă au renunțat din diferite motive. „Nu voi prelua numele de Brâncuși pentru că mi-e destul de greu și așa. Am destui verișori care încă poartă numele acesta, unii au renunțat la zona artei, din păcate (…) În anii de școală era ca un impuls interior, o căutare pe care nu o puteam justifica. Până la urmă sunt un om fericit pentru că pot să fac ce îmi place, e o pasiune care ține și loc de job. De multe ori munca apare ca ceva care uzează, dar la mine se suprapun și pare o chestiune plăcută. L-am studiat pe Brâncuși nu mai mult decât un student normal și am constatat că există o diferență între povestirile de familie despre Brâncuși și ceea ce se prezenta oficial”, a spus artistul.

În privința lucrărilor sale, Gavril Siriteanu este conștient că acestea nu vor avea vreodată valoarea “Cumințeniei pământului” sau a altor sculpturi brâncușiene. „Păpușile acestea sunt piese într-un spectacol, depinde de spectacol, cu cine se colaborează. Prefer să le văd pe scenă, pentru că pentru scenă sunt făcute. Sculptura trebuie să trăiască prin forța volumului, în teatru volumul e pus în evidență prin jocul de lumini, prin dinamica lui, prin spațiul în care se mișcă și pentru care a fost propus ca execuție. În scenă sunt puse în valoare”, a spus artistul pentru Agerpres.