Vezi cât material antiderapant a consumat Edilitara pe străzile din Târgu-Jiu

Edilitara a folosit, în două luni de iarnă, jumătate din stocul de material antiderapant, a anunțat Alexandru Zaharia, directorul instituției. Din totalul de 1.800 de tone de sare și nisip s-a consumat foarte puțin, aproximativ 900 de tone pentru deszăpezirea căilor rutiere, trotuare și zone pietonale. Dacă materialul antiderapant nu va fi folosit până la sfârșitul iernii, se va păstra pentru anul viitor. „S-ar putea să mai fie iarnă și în luna martie, materialul antiderapant nu se pierde, rămâne pentru la anul. A fost o iarnă ușoară, din punctul de vedere al ninsorilor. Fiecare ninsoare are legea ei și trebuie ca noi să ne adaptăm la condițiile meteo și orașul să fie funcțional. Şi azi noapte am folosit, în fiecare noapte verificăm sensurile giratorii, podurile, străzile, ca să nu fie probleme. Avem comandamentul de iarnă, patru ofițeri care răspund de comandament și alți angajați. Opt muncitori pe schimb, plus alți 45 de angajați sunt la dispoziția Comandamentului 24 din 24 de ore!”, a spus Alexandru Zaharia. Pe lângă intervenția mecanică cu cele 15 utilaje folosite, Edilitara acționează și manual cu peste 70 de angajați care lucrează în schimburi, în sezonul rece, 24 de ore din 24.