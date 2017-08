Victimele macadamului de pe DN 67 cer DEMISIA lui Ion Tudor!

Zeci, dacă nu peste 100 de conducători auto din Gorj au avut de suferit din cauza macadamului turnat necorespunzător pe DN 67 Drăgoieni-Scoarța. A fost creat chiar și un grup pe rețaua de socializare, pentru ca victimele macadamului să poată comunica mai ușor. șoferii au pus la punct o listă cu revendicări și intenționează să acționeze Drumurile Naționale în judecată. Zeci de șoferi au depus plângeri la Poliție împotriva celor de la SDN și îi cer demisia lui Ion Tudor, șeful SDN Târgu-Jiu.

Din ce în ce mai nemulțumiți de starea drumului care leagă localitățile Drăgoieni și Scoarța, șoferii ale căror mașini au avut de suferit sunt hotărâți să nu lase lucrurile așa! Zeci de gorjeni se plâng că s-au ales cu parbrizele fisurate sau chiar sparte, cu farurile și caroseriile avariate. În urmă cu o săptămână și ceva, drumarii au aruncat criblură pe asfalt, pe un tronson din DN 67 Drăgoieni-Scoarța. Nimic anormal, mai ales că un tratament este menit să crească durata de viață a șoselei. Din păcate, pe alocuri lucrarea a fost făcută de mântuailă! Șoferii, care s-au adunat într-un grup online, sunt siguri că tratamentul nu a fost aplicat corect, fie este prea mult pietriș, fie prea puțin liant, asta pentru că pietricele sar chiar și dacă respecți limita de 40 km/h. Restul verii va fi unul plin de probleme pentru participanții la trafic., dacă lucrările ce urmează a fi făcute, vor fi la fel cu aceasta, care dă dureri de cap șoferilor! Tratamentul bituminos va fi făcut pe toată lungimea drumului, de la Târgu Jiu până la granița cu județul Vîlcea. Păgubiții cer demisia lui Ion Tudor, șeful de la SDN Târgu-Jiu.

Lista cu revendicări

Membrii grupului Victimele macadamului de pe DN67, Drăgoieni – Scoarța spun că angajații firmei care a câștigat lucrarea de pe DN 67 au folsoit pe porțiunile cu probleme prea puțin liant, aceasta fiind cauza stării actuale a drumului. Dacă puneau suficient material, pietricelele n-ar mai fi sărit în mașini chiar și la viteze foarte mici. „Parbrizul meu era perfect înainte, are senzori, pe original costa 1.200 lei. De ce să îl am spart din cauza unor tâmpiți care nu știu să lucreze în așa fel încât să nu creeze pagube la sute de șoferi. Trebuie să îi dăm în judecată. Pot închide o bandă, lucrezi izolat, îți iei măsuri de siguranță, nu îți bați joc de mii de șoferi pe zi”, a postat un șofer pe grupul mai sus menționat. Dornici să li se facă dreptate și cei responsabili de calitatea lucrării și de siguranța rutieră să le plătească daune, șoferii au pus la punct și o listă cu revendicări, pe care intenționează să le-a prezinte celor de la Drumuri. Șoferii sunt hotărâți să dea în judecată Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova și Secția Drumuri Naționale Târgu-Jiu. „Din păcate, Secția de Drumuri condusă de domnul Ion Tudor nu s-a asigurat că firma câștigătoare a licitației, adică cei care au împrăștiat criblură pe drum, a folosit suficientă soluție bituminoasă pe DN 67. De asemenea, SDN Târgu-Jiu nu s-a asigurat dacă firma respectivă a folosit utilajele corespunzătoare, calibrate corect. Au permis ca materialul să fie pus la voia întâmplării și acum au participanții la trafic de suferit! Suntem hotărâți să le cerem daune, căci vina este a celor care au pus criblura și a celor de la Drumuri că nu și-au îndeplinit atribuțiile. De aceea, îi cerem demisia domnului Ion Tudor”, a spus un șofer păgubit.

Acesta și restul păgubiților susțin că reprezentanții Drumurilor Naționale aveau ca atribuție și asigurarea calității și controlului tehnic al calității lucrărilor. Puteau, de asemenea, să ceară sprijin Poliției Rutiere care putea disloca mai multe echipaje la fața locului. Șoferii au consultat și un avocat și vor merge și la un service auto pentru a lua actele care să demonstreze cât va costa reparația fiecărei mașini în parte. Apoi, vor merge la SDN Târgu-Jiu și le vor cere socoteală!

Au depus plângeri și la Poliția Scoarța

Zeci de șoferi au depus plângeri la Poliția Scoarța, în speranța că se va rezolva ceva. „La Primăria și Poliția Scoarța au venit foarte mulți șoferi care au avut probleme din cauza criblurii de pe DN 67. oameni cu parbrize sparte, crăpate, faruri sparte, lovituri în caroserie. Oamenii au depus plângeri la Poliție. Soluția nu are cum să vină de la noi. Eu nu am cum să spun dacă lucrarea a fost bine sau prost făcută. Am rămas surprins și ei că de data aceasta când trece orice mașină ricoșează pietricele. Avem zeci de plângeri primite la Poliția Scoarța”, a declarat primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu. Ion Tudor, șeful SDN Târgu-Jiu, a spus că își cere scuze pentru disconfortul creat, însă le cere șoferilor să meargă încet și să se respecte în trafic. „Dirigintele de șantier este mereu prezent acolo. Este o firmă care lucrează de mulți ani. Probleme sunt la Pișteștii din Deal. (…) Șoferii au dreptate. Am spus-o foarte clar, am fost în teren. Am văzut tiriști care nu au răbdare să circule cu viteza redusă. Dacă unii dintre ei nu înțeleg să circule cu viteză redusă, vom avea în continuare aceste probleme. (…) Măsura luată de noi a fost să crească numărul de curse de cilindrare, să bătătorească mai bine şi să treacă de mai multe ori cu peria pe banda pe care nu se toarnă, pentru că sare piatră neprinsă pe banda pe care nu s-a prins emulsia şi alea sunt aruncate în parbriz. Eu înţeleg că oamenii sunt supăraţi, că s-a creat acest disconfort, dar trebuie să fim mai disciplinaţi, să nu depăşim coloana de maşini. Suntem noi de vină că este iresponsabil un conducător auto?”, a spus Ion Tudor, şeful SDN Gorj.”, a spus Ion Tudor la o emisiune radio.