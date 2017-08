Victimele macadamului de pe DN 67 vor să dea SDN Târgu-Jiu în judecată! „Nu se mai poate așa!”  

Drumul Național 67, pe sectorul cuprins între localitățile Drăgoieni și Scoarța, a devenit un adevărat coșmar pentru șoferi, macadamul sau criblura împrăsștiată de drumari pe șosea spărgând zeci de parbrize, ba chiar rănind și o persoană! Nemulțumiți de starea DN 67, mai mulți șoferi păgubiți au creat un grup pe rețeaua de socializare Facebook și intenționează să dea în judecată SDN Târgu-Jiu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis să aplice un tratament pe DN 67 pentru prelungirea duratei de viață a șoselei. Din păcate, ce părea a bună intenție, s-a transformat în scurt timp într-un coșmar pentru participanții la trafic. Reprezentanții SDN Târgu-Jiu au împrăștiat o criblură și o emulsie specială pe partea carosabilă, pentru a se forma un strat protector, doar că pe porțiuni mari criblura nu s-a lipit de asfalt. În aceste condiții, pietricelele sar în toate direcțiile la trecerea mașinilor. Din păcate, de-a lungul ultimelor două săptămâni-aproximativ-, zeci de parbrize au avut de suferit! Chiar dacă merg încet și respectă restricțiile de viteză impuse în zonă, pietricele sar și lovesc parbrizele, producând pagube. Unele s-au fisurat, altele s-au spart, iar șoferii dau vina pe drumari. Nemulțumiți de situația existentă pe DN 67, mai mulți participanți la trafic din Gorj au decis să acționeze în instanță SDN Târgu-Jiu pentru a încerca să recupereze banii investiți în schimbarea parbrizelor. Astfel, șoferii au creat un grup pe Facebook: „Victimele macadamului de pe DN67, Drăgoieni – Scoarța”.

Rănit în ochi de o pietricică

„Am creat acest grup pentru a lua atitudine față de bătaia de joc și umilința pe care autoritățile ne obligă s-o îndurăm zi de zi, traversând porțiunea de drum de pe DN67, dintre Târgu-Jiu și Scoarța”, spun creatorii grupului, care își doresc să se ia msuri. Aceștia speră ca toți șoferii ale căror mașini au avut de suferit din cauza macadamului de pe DN 67 să se înscrie în grup și să vorbească despre experiența lor. Dacă se va putea, o acțiune în grup va fi instituită în instanță împotriva celor de la Drumuri, spun internauții. „Fratele meu a fost rănit la ochi de o pietriciă. Mergea la o nuntă, era în spate în mașina unui prieten, avea geamul deschis și când mașina lor a fosr depășită de un alt vehicul, o pietriciă l-a lovit direct în ochi. I s-au spart vasele de sânge din ochi, a avut sânge la ochi câteva zile. Astăzi, am venit la Târgu-Jiu și am mers încet, cu 40 km la oră, dar când m-a depășit cineva, o pietriciă mi-a spart parbrizul. Omul a oprit, mi-a zis că îmi dă banii, totul ok, dar dacă întâlneam un șofer ce spunea că nu îl interesează? Plăteam eu? Sunt atâtea cazuri în care li s-au spart parbrizele din vina altor șoferi și … prinde orbul, scoate-i ochii! Cei de la Drumuri trebuiau să pună mai multă soluție, să se asigure că macadamul se lipește. Criblură sau cum se numește. Așa ne distrug nouă mașinile”, a spus Luminița, conducător auto din Cărbunești.

Ce spun drumarii

Șeful drumarilor din Gorj spune aplicarea tratamentului va continua până la Milostea, în județul Vâlcea, și că va dura cel puțin o lună. „Șoferii trebuie să se obișnbuiască, să respecte regulile de circulaie și limitele. Se aplică un tratament special, cu o emulsie care să facă priză între sorturile care se pun și asfalt. Este o procedură care se folosește în toartă lumea, doar că în alte părți se respectă indicatoarele. La noi doar ne înjură și aleargă ca turbații pe drum. Cei cu tirurile trec cu viteză.”, spunea, marți, Ion Tudor, șeful SDN Tâgu-Jiu.