O nouă ediție a cărții „În fiecare din noi, împreună” se află sub tipar zilele acestea, apărută sub semnătura lui Andrei Popete Pătrașcu în primăvara acestui an. Noua ediție a cărții, bilingvă, de această dată, este tradusă în limba engleză de Dana Ștefania Brașoavă, cei doi autori colaborând de-a lungul timpului și în cadrul altor proiecte literare.