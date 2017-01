Marian Daogaru este un tânăr execepțional, originar din municipiul Motru și care a studiat Inginerie Astronautică. Tânărul are specializarea de inginer în sisteme spațiale la Facultatea de Inginerie și Mediu (Faculty of Engineering and Environment). Facultatea a făcut-o la Universitatea Southampton, instituție de top din Anglia, acum fiind și doctorand acolo.