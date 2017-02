Povestea emoționantă a Denisei Gujba v-am prezentat-o la sfârșitul anului trecut, în paginile cotidianului nostru. Denisa este din municipiul Motru și are 17 ani. Adolescenta își dorește să meargă singură și are o șansă ca acest vis să devină realitate, după intervenții chirurgicale în străinătate, însă are nevoie de sprijinul financiar al semenilor săi! Preotul Valerian Cruceru de la Parohia Ploștina s-a alăturat campaniei inițiate de oameni cu suflet, printre care amintim pe profesoara Denisa Vlad, de la Colegiul Tehnic Motru. Părintele va organiza câteva activități caritabile pentru a strânge bani să o ajute pe Denisa.