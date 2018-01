Un tânăr cântăreț de muzică ușoară din municipiul Târgu Jiu va face parte din juriul unui cunoscut festival internațional de muzică . Mario Niculescu, în vârstă de 12 ani, a fost declarat cel mai bun interpret al Festivalului Internațional „Angel Voice” care are loc an de an la Belgrad, una dintre cele mai importante competiții din Europa destinate tinerilor artiști.