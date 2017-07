150 de elevi din învățământul profesional, pregătiți pentru a fi angajați la CEO

150 de locuri sunt disponibile în cinci clase de învăţământ profesional care vor funcţiona la liceele din zonele miniere – Motru, Mătăsari, Rovinari, Turceni şi Bâlteni -, urmând ca absolvenţii să fie angajați la Complexul Energetic Oltenia (CEO). „Am discutat cu mai mulți agenți economici, dar în special cu CEO, pentru că este cel mai mare angajator. Sunt cinci licee în zonele miniere. Având în vedere că există o anumită tradiție la liceele din Rovinari și Motru, care, pe vremuri, au școlarizat copii și aveau clase cu contract pentru Combinatul Minier de atunci, am discutat cu managerul Complexului Energetic Oltenia și am ajuns la concluzia că au nevoie de meseriași calificați în meseriile de sudor, lăcătuși, electrician, strungar, mașinist și alte specializări. Am reușit să semnăm un protocol în acest sens și sunterm în fața unei mari provocări pentru că am aprobat înființarea a cinci clase, câte una la fiecare liceu”, a spus Ion Ișfan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Acesta a dat asigurări că cea mai mare parte dintre absolvenți vor fi angajați: „Cea mai mare parte dintre absolvenţi vor avea un loc de muncă în momentul absolvirii, iar cei trei ani de învăţământ profesional vor echivala cu ciclul inferior al liceului şi, când vor termina trei ani de profesională, se consideră că au absolvit ciclul inferior al liceului şi se poate înscrie în clasa a XI-a la liceu”, a menționat Ișfan.

De ce meserii e nevoie la CEO

Sorinel Boza, managerul CEO, a precizat că e nevoie de o întinerire a personalului și că pe viitor se resimți o lipsă pe anumite meserii: „Ne-am dat seama când am intrat în programul de restructurare că ne pleacă oameni buni și rămânem descoperiți. Ne orientăm către electricieni, sudori și lăcătuși. La aceste meserii vom fi deficitari în perioada următoare. Media de vârstă este de 49-50 de ani, iar această inițiativă face parte din strategia Complexului. Ne dorim să facem o înlocuire de generații. Noi sperăm să-i luăm pe cei mai buni. Ei trebuie să demonstreze că doresc să muncească, iar, dacă va exista posibilitatea, o să-i angajăm pe toți. Nu avem această generaţie tânără în cadrul Complexului”.

Înscrierile au loc în această săptămână

Înscrierile în învățământul profesional vor avea loc în această săptămână, iar toți elevii vor beneficia de o bursă de 200 de lei. „ În această săptămâna se organizează înscrierile în învățământul profesional. Copiii care urmează învățământul profesional și tehnic cu durata de trei ani pot beneficia de cazare și masă în mod gratuit de la comunitățile locale sau Consiliul Județean, dar și de o bursă de 200 de lei lunar. În cazul învățământului dual, guvernul asigură o serie de facilități pentru agenții economici care școlarizează copii. Noi ne ocupăm de pregătirea teoretică, iar agenții economici de cea teoretică. Sper că se va putea face o rectificare de buget la Complexul Energetic și să transformăm cele cinci clase în învățământ dual, pentru că, în acest caz, copiii primesc, pe lângă bursa de 200 lei, încă minim 200 de lei de la agentul economic”, a mai preciza Ion Ișfan.