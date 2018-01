Angajații Primăriei Roșia de Amaradia, fără salarii din noiembrie 2017! Primarul cere bani la Consiliul Județean

Începutul de an a găsit Primăria Roșia de Amaradia cu toate conturile blocate și cu restanțe salariale. Funcționarii încă așteaptă să își primească lefurile pe ultimele luni din 2017, dar primarul le transmite că nu există bani la buget. Liviu Cotojman îi cere președintelui Consiliului Județean Gorj să aloce bani pentru plata datoriilor din cauza cărora un executor judecătoresc a blocat conturile primăriei.

Un proces pierdut privind drepturile salariale ale profesorilor din Roșia de Amaradia a fost de ajuns ca primăria din localitate să se aleagă cu toate conturile blocate, iar angajații să rămână fără salarii. „Avem restanțe salariale pentru luna noiembrie. Am avut o discuție cu președintele CJ și am reiterat solicitarea de a ne ajuta odată cu repartizarea sumelor către primării. Legea spune clar că prioritatea la repartizarea sumelor către UAT-uri o are achitarea arieratelor. CJ are obligația de a aloca sume către primăriile cu arierate. Având în vedere că avem acea problemă cu profesorii, declarată arierat, sperăm ca de data aceasta președintele CJ să pună în aplicare promisiunea de a ne ajuta, iar activitatea să intre în normalitate. Datoria către cadrele didactice este în sumă de 460.000 de lei”, a declarat Liviu Cotojman, primarul din Roșia de Amaradia.

Fără bani pentru cofinanțare

În 2018, la Roșia nu vor fi bani nici pentru investiții de la buget, iar primarul atrage atenția că proiectele care necesită cofinanțare trebuie sprijinite financiar tot de Consiliul Județean. De vină sunt încasările tot mai mici de când exploatarea minieră a fost închisă. „Am reușit să semnez contracte de finanțare pentru șase proiecte și am dus completări și pentru cel de-al șaptelea. Anul acesta voi reuși să aduc la Roșia de Amaradia aproximativ două milioane de euro. Sunt proiecte care se referă la infrastructură, construire de poduri, surse de apă, modernizarea liceului. Suntem deja în faza de pregătire a licitației. Încercăm să găsim și bani de cofinanțare. Legislația ne ajută ca aceste sume să fie solicitate la Consiliul Județean sau să identificăm anumite posibilități în cadrul bugetului local. Se știe ce posibilități are localitatea Roșia de Amaradia vis a vis de finanțare. Nu mai avem niciun agent economic care să ajute la acumularea de sume pentru bugetul local”, a mai spus primarul Liviu Cotojman.