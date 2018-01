Așteptările șeful CJ Gorj de la noul ministru al Energiei! „Sper ca CEO să aibă un an la fel de bun cum a fost 2017”

Schimbarea guvernului aduce oameni noi și la Ministerul Energiei, însă șefii județului nu au emoții și transmit că 2018 va fi un an bun pentru Complexul Energetic Oltenia. Președintele Consiliului Județean vrea ca noul ministru să sprijine investițiile de care are nevoie Complexul și, mai ales, să rezolve problema exproprierilor. În opinia lui Cosmin Popescu, CE Oltenia are toate șansele să bifeze un an cel puțin la fel de bun ca 2017.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a anunțat zilele trecute că nu mai vrea să facă parte din noul guvern condus de Viorica Dăncilă. Locul său va fi ocupat tot de un membru ALDE, Anton Anton, iar motivul retragerii lui Petcu îl reprezintă, cel puțin declarativ, problemele de sănătate. Schimbarea produsă la vârful ministerului are, inevitabil, efecte și la Gorj, unde toată atenția este ațintită asupra rezultatelor obținute de Complexul Energetic Oltenia. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, nu a făcut prea multe comentarii privind așteptările pe care le are de la ministrul Anton, însă este convins că promisiunile din programul de guvernare vor fi îndeplinite.

„Lucrurile sunt pe un făgaș normal”

Cosmin Popescu spune că prioritare trebuie să fie investițiile din activitatea minieră, investiții cerute atât de sindicate, cât și de administrație. „Lucrurile trebuie să continue prin programul de guvernare. Ne interesează pe noi toți, cei din Gorj, Complexul Energetic Oltenia. Sper ca CEO să aibă un an la fel de bun cum a fost cel din 2017, să demareze mult mai repede lucrările de investiții în partea minieră, pentru că este nevoie de la exproprieri, cumpărări directe de terenuri, până la reabilitarea unor excavatoare, abzetere și tronsoane de bandă. Dacă se vor realiza toate acestea, am putea închide un an 2018 la fel de bun. Prețurile sunt bune și pe PZU, dar și prin contractele bilaterale, că am înțeles că o mare parte din cantitatea de energie produsă este furnizată prin contracte bilaterale, față de anul 2017. Lucrurile sunt, să spunem, pe un făgaș normal”, a declarat președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu.