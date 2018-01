Au început să se înființeze comisiile care vor acorda clasele salariale în CEO

Comisiile care vor stabili acordarea claselor salariale angajaților Complexului Energetic Oltenia (CEO) au început să fie înființate de la sfârșitul săptămânii trecute. Primele comisii au fost constituite la nivelul zonei Rovinari.

„Este un început pentru ca din această săptămână să se poată lucra efectiv la această situație. Termenul limită pentru stabilirea claselor salariale în funcție de care se vor acorda creșterile este de 10 februarie, dar majorările vor fi acordate de la 1 februarie. În fiecare subunitate și sucursală vor fi înființate comisii care vor stabili criteriile în baza cărora vor fi acordate clasele salariale. Trebuie ca totul să se facă cu un echilibru și în funcție de specificul fiecărei unități“, a precizat Gabriel Căldărușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO).

Conducătorii de formații vor fi consultați

Din comisiile care vor acorda clasele salariale vor face parte liderii de sindicat de la nivelul fiecărei unități, inginerul-șef, un reprezentant de la resurse umane, șefii de sector, de secție sau de atelier. „Șeful de sector cred că are obligația să discute cu conducătorii de formații cu privire la acordarea claselor, pentru că barometrul cel mai bun îl are cele care lucrează direct cu oamenii din formația respectivă. Acolo unde avem reprezentanți, dar și în alte zone, va fi un proces corect. Lucrurile se vor face așa cum trebuie. Am arătat suficientă determinare că, dacă vor apărea probleme, o să reacționăm pe măsură“, a mai precizat liderul de sindicat.

Ce criterii vor sta la baza acordării claselor salariale

Deocamdată, nu se cunosc criteriile în funcție de care vor fi acordate creșterile salariale. Se cunoaște doar că angajații cu cele mai mici salarii vor avea prioritate. „În constituirea comisiilor se vor stabili criteriile care vor fi introduse. Unul dintre criterii va fi acela ca prioritate în acordarea creșterilor să o aibă cei cu cele mai mici venituri salariale“, a precizat Gabriel Căldărușe.