Au reînceput protestele la CEO! Sindicaliștii, cu jalba-n proțap la ministrul Energiei pentru majorări salariale

Angajații Carierei Jilț Nord din cadrul Complexului Energetic Oltenia au întrerupt activitatea din cauza nemulțumirilor privind anunțatele majorări salariale din 2018. Oamenii au recurs la un protest spontan pentru câteva ore, însă au revenit la lucru după o discuție cu administrația companiei. Liderii sindicali sunt hotărâți să meargă cu jalba-n proțap la ministrul Energiei pentru a obține o majorare a salariilor cu 10% și nu exclud ca astfel de proteste să mai aibă loc.

A început sezonul 2018 al protestelor la Complexul Energetic Oltenia. Cei care au dat startul au fost angajații de la Jilț Nord, care, miercuri-noaptea, au refuzat să mai muncească din cauză că majorările salariale pe anul acesta vor fi nesemnificative. „Oamenii din schimbul III nu au vrut să urce în excavatoare. A fost un protest spontan. Directorii de la EMC Jilț Nord au venit în zonă, am venit și noi liderii de sindicat. Eu am tot spus în această perioadă că pot avea loc proteste spontane și iată că s-a întâmplat. Principalele doleanțe ale oamenilor sunt foarte clare. Văzând că la consultarea de miercuri privind bugetul nu s-a obținut decât un fond de 4% pe creștere salarială, oamenii s-au pus în mișcare”, a declarat Adrian Marciuc vicepreședintele Federației Univers.

„Ne vom deplasa la București”

Sindicaliștii din CEO sunt hotărâți să obțină majorări salariale mai mari, iar pentru asta au semnat un document ce va fi prezentat chiar ministrului Energiei. „Am avut o întâlnire pentru a semna o scrisoare către ministru toate cele patru federații. Oamenii au înțeles că nu se poate face nimic pe loc și așteaptă ca această scrisoare să ajungă la minister. Noi săptămâna viitoare ne vom deplasa la București, la domnul ministru, urmând ca oamenii să decidă singuri dacă vor urma și alte proteste. O să îi aducem la cunoștință domnului ministru cum s-a creionat acest proiect de buget și că acea creștere de salarii este mică. Noi am cerut să fie o creștere de minim 10% a fondului de salarii”, a mai adăugat Adrian Marciuc.

„Creștere de 5,5% maxim”

Nici liderii FNME nu sunt de acord cu propunerea administrației și spun că oamenii au ajuns să câștige mai puțin decât în 2013. „Administrația a venit cu propuneri care nu au satisfăcut partea sindicală. Era o majorare de 7,7% a câștigului mediu programat pe 2018 față de câștigul inițial din bugetul pe anul 2017. Asta nu înseamnă că atât va fi creșterea, pentru că între timp s-au făcut anumite majorări, unele transparente, altele netransparente, care duc la micșorarea acestei creșteri, undeva la 5,5% maxim. Dacă facem o analiză a indicatorilor din 2013, o să vedem că productivitatea a crescut, dar câștigul salarial mediu este mai mic decât cel din 2013, ceea ce nu e tocmai în regulă”, a declarat și liderul FNME, Dan Pârvulescu.

„După data de 17 începe negocierea CCM”

Managerul CEO, Sorin Boza, și-a trimis oamenii la Jilț Nord pentru a dezamorsa conflictul, dar atrage atenția că negocierile Contractului Colectiv de Muncă nu au început deocamdată. „S-au purtat două tipuri de discuții – pe partea de creștere de fond de salariu și pe niște bonuri de masă pe care dumnealor le-au solicitat și pentru zilele lucrate suplimentar. Nu am putut eu să ajung, pentru că am avut o ședință la Prefectură. Am discutat cu colegii mei și lucrurile au revenit la normal. Întâlnirea a fost pur informală, pentru că demararea negocierilor CCM nu a început. Negocierile vor începe oficial pe 23-24 ianuarie. Îmi doresc ca partea sindicală și partenerii noștri sociali să își facă un punct comun, asta ar fi cel mai important și cel mai ușor ca să putem discuta. Va mai fi o întâlnire pe data de 17 ianuarie și încercăm înainte de a începe negocierea să alocăm o parte din sumă pentru partea de echilibrări salariale. După data de 17, când vom aloca această sumă, începe negocierea CCM”, a declarat Boza.

„Pot să fiu oricând contactat”

Tot managerul Boza le-a transmis minerilor și energeticienilor să aleagă calea dialogului, înainte de a recurge din nou la astfel de măsuri. „În mod normal trebuia să începem negocierile cu 45 de zile înainte, dar eu, personal, am cerut să începem mai devreme. CCM este un document destul de mare și va trebui să luăm pagină cu pagină să vedem exact ce mai păstrăm și ce mai adăugăm. Eu consider că am fost tot timpul deschis în discuțiile cu toți partenerii sociali, iar dacă sunt astfel de discuții, pot să fiu oricând contactat și pot să vină la mine până să ajungem la astfel de proteste”.