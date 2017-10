Când va fi pornită căldura la Motru. Primarul Jianu: „Centrala este oprită pentru o avarie mai mare”

Căldura în sistem centralizat va fi pornită în scurt timp la Motru. Asta promit edilii, care spun că temperaturile de afară îi obligă să repună în funcțiune instalațiile Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) din oraș. Din păcate, sezonul rece a prins din nou autoritățile nepregătite. Centrala este oprită din cauza unei avarii, iar reparația este programată abia peste câteva zile.

Toamna a venit cu scăderi bruște de temperatură în tot județul, iar gorjenii se gândesc cu groază la facturile pe care le vor plăti în acest sezon rece. La Motru, acolo unde sistemul de termoficare încă funcționează, autoritățile sunt obligate să dea drumul la căldură și spun că există suficient combustibil pentru această iarnă. Potrivit primarului municipiului Motru, Gigel Jianu, mai trebuie rezolvate doar două probleme: lipsa banilor și repararea centralei.

„Trecem cu bine și iarna aceasta”

„Conform legii, dacă temperatura de afară scade sub 10 grade timp de trei zile consecutiv, suntem nevoiți să pornim centrala și să dăm agent termic locuitorilor. În momentul acesta, centrala este oprită pentru o avarie mai mare. Am programat reparația cu aprobarea consiliului local și durează în jur de două săptămâni. În jurul datei de 20 octombrie, dacă este frig afară, putem porni căldura pentru locuitorii orașului. UATAA Motru are contract pentru cărbune, avem și păcura necesară, cărbunele îl luăm de la Complexul Energetic Oltenia, mai urmează să facem rost de fonduri și lucrăm pentru asta. Pentru cărbune nu avem stoc. Luăm direct de la CEO cât folosim în fiecare zi. Nu avem posibilitatea de a stoca. Pentru iarnă suntem pregătiți. Mai avem de îndeplinit câteva condiții din punct de vedere al cerințelor de mediu, dar am convingerea că vom reuși să le îndeplinim și să trecem cu bine și iarna aceasta”, a declarat primarul Gigel Jianu.