Ce investiție va inaugura firma din Târgu Jiu unde salariul minim este de 800 de euro

MG Electric Automation din Târgu Jiu, unde salariile celor 50 de angajați pornesc de la suma de 800 de euro, se pregătește să inaugureze o investiție într-un sediu modern, care cuprinde și o hală producție. Acționarul majoritar al firmei, Mihai Cârcei, în vârstă de 36 de ani, a precizat că valoarea investiției se ridică la aproximativ 500.000 de euro: „Pe acest amplasament a fost o hală veche, care se afla într-o stare avansată de degradare. Am refăcut construcția respectivă și am regândit totul”. Noul sediu al MG Electric Automation va fi pe strada Islaz, în apropierea Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. Mihai Cârcei nu vrea să se oprească aici și vrea să își extindă activitatea pe un teren aflat în vecinătate, unde vrea să ridice tot un spațiu de producție.

Vrea să angajeze 70 de persoane

Firma din Târgu Jiu își desfășoară activitatea în domeniul roboților industriali, aproape toate contractele derulându-se în străinătate. Angajații societății au ajuns în India, Arabia Audită sau în Statele Unite ale Americii pentru a pune în funcțiune linii tehnologice din industria alimentară, farmaceutică, tutun, automotive şi packaging. Firma are în momentul de față 50 de angajați, dar numărul de salariați la care acționarul majoritar vrea să ajungă în viitorul apropiat este de 120. „Am reuşit să creştem fără datorii la bănci. În schimb, suntem o firmă care ţinem banii în bănci. Suntem curtaţi de toate băncile. Am ajuns la o cifră de afaceri de două milioane de euro, dar ne dorim mult mai mult pentru că avea capacitate de lucru pentru cel puţin 80 de persoane. Ţinta noastră este undeva la 120 de persoane, dar problema este că nu găsim forţă de muncă specializată. Ne dorim să plătim foarte bine, dar să avem oameni calificaţi. Cred că mai bine de 40% din angajaţii noştri au vârsta de sub 31 de ani”, a spus Mihai Cârcei. Pentru început, el vrea să angajeze zece specialiști în software și oferă un salariu de minimum 2.000 de euro.

40% din firma din Târgu Jiu, cumpărată de un colos mondial

Firma din Târgu Jiu a atras atenţia, ca urmare a serviciilor prestate, uneia dintre cele mai mari companii la nivel mondial în domeniul roboticii industriale, care a decis să cumpere o parte din societatea lui Mihai. „Acum trei ani de zile am vândut 40% din firma mea unei companii italiene. Mi s-a propus de unul dintre cei mai mari producători de maşini automate din lume, IMA, care are 38 de sedii în toată lumea. Lucrează în special la realizarea liniilor de producţie în domeniul tutunului, farmaceutic şi packaging. Aveam o serie de contracte cu acest mare producător şi a fost mulţumit de colaborarea noastră. În ultimii ani, ei au crescut foarte mult, au foarte mult de lucru şi lucrează cu anumiţi terţi. IMA construieşte maşini, nu face şi cablaje. Apelează la societăţile pe care le-au cumpărat, terţe, care fac parte din grup şi asigura componenta de cablaje sau de software. Crescând, au cumpărat părţi din societăţile respective, dar au lăsat libertatea acestor firme: «Lucrezi pentru mine, dar nu pentru concurentul meu, creşti cât vrei şi cât poţi. Mergi cu mentalitatea ta şi nu vreau să devin proprietarul tău». Nu m-am gândit că o să dau lovitura cu această tranzacţie, ci că este un pas important pentru firma mea. Înţelegerea a fost ca tot aportul de capital să fie investit în scule şi personal. M-am bucurat să vină o firmă foarte mare către noi”.

Mihai Cârcei s-a născut în Bacău, dar a crescut în Gorj

Mihai este la origine băcăuan, dar trăieşte în judeţul Gorj de la vârsta de cinci ani. Părinţii lui au venit în Gorj, pentru a lucra în sectorul minier şi au rămas să trăiască în continuare în acest loc. A copilărit şi a urmat şcoala în oraşul Rovinari, unde a absolvit şi liceul. A urmat, apoi, mai mult la rugăminţile părinţilor, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi, în acelaşi timp, s-a angajat la o firmă din Rovinari, unde a aflat primele noţiuni despre robotică industrială şi s-a iniţiat în acest domeniu.