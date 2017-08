Consilierii PSD, aviz favorabil pentru un proiect aflat la limita legalității! Au votat împotriva unui contract semnat de Cârciumaru

Scandal în Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu din cauza unui proiect de hotărâre prin care compania de salubrizare POLARIS nu mai are voie să aducă gunoi de la Alba Iulia, deși există un contract semnat în acest sens. Aleșii locali au inclus pe ordinea de zi, în regim de urgență, proiectul. Înaintea supunerii la vot, secretarul primăriei, Grigore Jianu, a propus scoaterea hotărârii de pe ordinea de zi, considerând că nu este suficient fundamentată. Consilierii social democrați au ignorat propunerea acestuia și au votat împotriva contractului aprobat în CL în perioada când la conducerea primăriei Târgu Jiu se afla chiar liderul lor, Florin Cârciumaru. De precizat este faptul că la momentul aprobării contractului în urmă cu mai mulți ani, în Consiliul Local se aflau mai mulți consilieri care ieri au votat pentru ca gunoiul de la Alba Iulia să nu mai fie adus la Târgu Jiu.

Proiectul de hotărâre încalcă o clauză din contract

Hotărârea Consiliului Local a fost aprobată, deși conținutul acesteia încalcă o clauză din contract, respectiv faptul că societatea de salubrizare poate colecta o cantitate de 100.000 de tone pe an, lucru care nu s-a materializat. În cazul în care numărul respectiv de tone nu este colectat, compania poate depozita deșeuri și din alte unități administrative teritoriale. Luis Popa, administratorul depozitului ecologic de la Târgu Jiu a fost prezent în cadrul ședinței de CL și a făcut precizări cu privire la hotărârea care a fost inclusă în regim de urgență pe ordinea de zi, deși gunoiul este adus de la Alba Iulia încă din luna martie. „În ședința de Consiliul Local a fost aprobată o hotărâre care, din punctul nostru de vedere, nu este în regulă, deoarece prin această hotărâre se modifică un contract fără să se facă o analiză clară asupra acestuia, fără să existe o discuție în prealabil între părțile implicate în contract și fără a se vedea ce impact are asupra activității de depozitare și asupra sistemului de salubrizare din municipiul Târgu Jiu, dar și din județul Gorj. Această hotărâre a fost introdusă pe ordine în aceeași zi cu ședința de CL, aspect sesizat de o parte dintre consilierii locali, dar și de secretarul primăriei care a propus scoaterea ei de pe ordinea de zi, înțelegând că nu avea la bază toate documentele necesare. Din câte am observat s-a mers pe situație de urgență cu toate că depozitarea acestor deșeuri de la Alba Iulia se face din luna martie, iar acum suntem în august. În urma discuțiilor pe care le voi avea cu ai mei colegi din cadrul companiei, probabil vom contesta această hotărâre”, a precizat Luis Popa, administratorul depozitului ecologic de la Târgu Jiu.

Consilierii PSD, PSRo și ALDE au votat împotriva târgujienilor

Decizia consilierilor locali ar putea avea repercusiuni asupra activității POLARIS și, implicit, ar putea duce la majorarea tarifelor pentru persoanele fizice și juridice întrucât societatea suferă o pierdere la nivel financiar dacă gunoiul de la Alba Iulia nu va mai fi adus la Târgu Jiu. „O parte dintre consilierii locali nu au ținut cont că prin contractul de concesiune s-a stabilit că la depozitul ecologic trebuie adusă în fiecare an o cantitate de 100.000 de tone, obligație a primăriei, iar până în prezent nu s-a întâmplat acest lucru, cel mai mult s-au depozitat 52.000 de tone pe an, adică jumătate față de cantitatea menționată în contractul aflat în vigoare. Din cauza acestei decizii există riscul ca activitatea depozitului ecologic să se blocheze, să nu mai putem face investiții sau să se mărească tarifele de depozitare, lucru care se va resimți în buzunarul cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și, implicit, din județul Gorj”, a mai precizat Luis Popa, administratorul depozitului ecologic POLARIS.

Societatea POLARIS a realizat investiții colosale în cadrul depozitului ecologic de la Târgu Jiu, numai anul acesta suma ridicându-se la 61 miliarde de lei vechi. Din cauza pierderii contractului cu Alba Iulia, compania ar putea avea probleme financiare.