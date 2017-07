Depozitul de cărbune care va deservi cariera Roșia trebuie realizat până la finalul anului

Noul depozit de cărbune care urmează să deservească exploatarea minieră de la Roșia ar trebui să fie gata până la finalul anului. „La ora actuală este în construcție un nou depozit la o distanță mult mai mare de locuințe, care sperăm să fie gata pentru a fi aprobat. Din câte cunosc, termenul de finalizare este de sfârșitul anului 2017”, a spus Nicolae Giorgi, directorul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Gorj.

Depozitul de la Roșia a fost închis de APM

Fostul depozit a fost închis de APM Gorj pentru că nu mai îndeplinea condițiile de funcționare, acesta aflându-se în apropierea blocurilor de locuințe. „Anul trecut am dat o suspendare a autorizației pentru a nu se mai utiliza acest depozit, pentru că de-a lungul timpului a fost prevăzută o perioadă de cinci ani pentru mutarea depozitului pe un amplasament, lucru care nu s-a realizat și am fost nevoiți, în aceste condiții, să suspendăm activitatea. Am fost acționați în judecată și am câștigat. Pe perioada iernii, depozitul a funcționat în baza unei hotărârii de guvern privind asigurarea necesarului de cărbune pentru vârful de iarnă”, a mai precizat Nicolae Giorgi.