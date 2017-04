A fost aprobată noua organigramă a CEO

Complexul Energetic Oltenia (CEO) are o nouă organigramă, care a fost aprobată de Directorat în ședința de miercuri, 19 aprilie. Organigrama a fost validată în Consiliul de Supraveghere în luna februarie. Am scos posturile în urma plecărilor și le-am pus pe cele care rămân. Am făcut o anumit rearanjare. Nu apare în plus nicio poziție de director sau de șef de departament. a fost validată de Directorat, pentru că avem lista completă a celor care vor pleca, iar atunci când procesul se va finaliza, o să avem o organigramă corectă cu numărul de personal, cu funcțiile aferente. Sunt posturi de șef de secție, de director care vor pleca și am curățat organigrama de pozițiile care vor pleca”, a precizat Sorinel Boza, managerul CEO.

Când intră în vigoare

Noua organigramă va fi pusă în aplicarea la jumătatea lunii mai, după finalizarea procesului de disponibilizare. Vor dispărea mai multe posturi de conducere, după ce salariații din rândul TESA au făcut obiectul disponibilizărilor.