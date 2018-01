Investiție de 10 milioane de euro, ratată de municipiul Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu a ratat o investiție de 10 milioane de euro. O firmă de renume în domeniul „automotive” a ales să investească în județul vecin, la Dolj, asta deși o delegație a companiei a fost primită la sfârșitul anului trecut de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, pentru a găsi locația propice investiției. Fabrica va produce subansamble auto la Craiova. Cu toate acestea, edilul-șef se declară optimist și spune că încă așteaptă un răspuns oficial din partea dezvoltatorului.

Primarul Marcel Romanescu anunța în luna noiembrie 2017 că a purtat discuții cu reprezentanții Wielpütz Automotive, companie din Germania, care fabrică diverse componente auto pentru mărci de renume precum BMW, Audi sau Volkswagen. Între timp, nemții au ales să investească cele 10 milioane de euro la Craiova, în parcul industrial al CJ Dolj și anunță că vor pune la dispoziție 500 de locuri de muncă. „Căutam de ceva timp o locație nouă de producție în România şi am avut primele discuții în județul Mureș şi acum două luni am fost prima oară în Dolj şi am căutat aici șase locații. Ne-am simțit ca acasă după prima discuție aici în Craiova. Şi acum patru săptămâni am hotărât să ne depunem candidatura pentru locația din High-Tech Park. Firma are o tradiție de peste 100 de ani, paleta de produse pornește de la sisteme simple, îndoire fire de metal, până la sisteme de alimentare sau răcire high- tech pentru motoarele de combustie. Clienții noștri principali sunt toate firmele de renume mondial Daimler, Volkswagen, BMW, General Motors, Ford”, a declarat Volker Schlegel, managerul firmei germane, pentru cunoscuta publicație Economica.

Critici de la Paraschiv

Ratarea de către municipiul Târgu Jiu a unei investiții atât de importante a fost criticată și de către consilierul local PNL Mihai Paraschiv, care a acuzat Consiliul Județean de lipsă de implicare. „La noi de ce nu s-a implicat Consiliul Județean? Vă amintesc că au venit întâi la Târgu Jiu”, a scris Paraschiv pe pagina sa de socializare.

„A rămas să ne contacteze”

Primarul Marcel Romanescu spune, însă, că există în continuare șanse ca investitorul să creeze un punct de lucru și la Târgu Jiu. „Ei deschid în momentul de față puncte de lucru în mai multe locații. Noi așteptăm în continuare să primim un răspuns de la dânșii. Există posibilitatea să deschidă și la Târgu Jiu. A rămas să ne contacteze și o să ne punem de acord. Noi le-am arătat terenul pe care îl avem în spatele Coleusului, o suprafață de teren foarte mare, pe care puteam să le-o punem la dispoziție în aceleași condiții în care a fost pusă la dispoziție și celor care voiau să creeze acea fabrică de subansamble. Le-am arătat și mai multe spații private, unde trebuiau să se înțeleagă cu cei care le dețineau. A existat varianta să concesioneze teren, dar și să cumpere. Își făceau o analiză între cele două variante, pentru a stabili care ar fi mai viabilă pentru ceea ce doreau dânșii să investească la Târgu Jiu”, a declarat Marcel Romanescu.