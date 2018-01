Mai mulți bani pentru minerii pensionari care au lucrat în condiții grele și deosebite de muncă

Pensiile minerilor care au lucrat în condiții grele și deosebite de muncă și au ieșit din activitate în perioada 1990-2016 sunt recalculate de Casa Județeană de Pensii Gorj. O mare parte dintre aceștia vor beneficia de majorări ale pensiilor. Cei mai mulți bani vor primi pensionarii care au ieșit din activitate în perioada 2011-2016.

„Suntem în proces de recalculare. Sunt în jur de 3.000 eligibili. În prima etapă am recalculat pensiile celor care s-au pensionat din 1990 și până la 1 aprilie 2001. Din păcate, la această categorie, creșterea este foarte mică. Din cei 1.100 de pensionari, doar 19 au primit ceva în plus. De curând, am început să lucrăm și la etapa a doua, în care intră cei care au ieșit la pensie în perioada 1 aprilie 2001 – până la 31 ianuarie 2010. Am efectuat recalculări doar pentru 60 de dosare și opt persoane vor beneficia de creșteri ale veniturilor. În cea de-a treia perioadă intră minerii și celelalte categorii care au lucrat în condiții grele și deosebite de muncă în perioada 2011-2016. Pentru această perioadă au fost depuse 910 de cereri de recalculări în baza Legii nr. 155. Pentru această categorie, majorarea este destul de substanțială, de 600-700 de lei. Mai sunt 17 pentru care suntem în proces de recalculare“, a precizat Maria Udroiu, șef Serviciu Stabiliri Pensii din cadrul Casei Județene de Pensii Gorj.

Pensionarii din minerit nu au beneficiat de majorări

Reprezentanta Casei Județene de Pensii Gorj explică cum s-a ajuns în situația ca pensionarii din minerit să nu beneficieze de majorări: „Minerii au avut o lege specială în baza căreia se puteau pensiona. În anul 1990 a apărut Ordinul 50 cu privire la acordarea grupelor de muncă. Ulterior a apărut Hotărârea de guvern nr. 267, care stipula că lucrătorii care au beneficiat de condiții grele de muncă se puteau pensiona la vârsta de 45 de ani cu stagiul de cotizare de 20 de ani. Această prevedere legislativă s-a aplicat pentru minerii de subteran care s-au pensionat de la 1-03-1990 și până la 1-04-2001. Apoi, Legea nr.19 a legiferat aceleași condiții și s-a aplicat până la 31 decembrie 2010. Această categorie de pensionari care a beneficiat de prevederile celor două legi nu au primit nici un fel de majorări suplimentare pentru grupa de muncă, pentru că legea spunea că se acordă acele majorări pentru grupa de muncă – 50% pentru grupa I și 25% pentru grupa a II-a – celor care au stagiul complet de cotizare, nu și celor care au avut stagiul de cotizare mai mi, calculat în baza unei legi speciale. Prin Legea 267 li s-a acordat această majorare, însă stagiul complet de cotizare pentru minerii de subteran nu a mai fost de 20 de ani, ci a fost de 30 de ani, astfel că cei care s-au pensionat după un stagiu de 20 de ani nu au primit nici un fel de majorare. A fost adoptată Legea 192/2015 care stabilea că și pensionarii de la 1-03-1990 și până la 31 decembrie 2010 să beneficieze de recalculare“.