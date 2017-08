O comisie a Ministerului Energiei a verificat lucrările la hidrocentralele de pe Defileul Jiului

Stadiul lucrărilor la cele două hidrocentrale din Defileul Jiului a fost verificat de către o comisie formată din specialişti din cadrul Ministerului Energiei. Comisia a fost condusă de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei, gorjeanul Andrei Maioreanu. Specialiştii au vizitat barajul de la Livezeni, precum şi hidrocentralele de la Bumbeşti-Jiu şi Dumitra.

„Am avut o deplasare în amenajare. Am fost la barajul de la Livezeni, la centrala de la Dumitra și la cea de la Bumbești Jiu. Am constatat anumite întârzieri în zona barajului de la Livezeni. O să am o întâlnire cu asociația care se ocupă de execuția o lucrărilor“, a spus secretarul de stat Andrei Maioreanu.